Un vehículo parado, un conductor esposado y un atasco brutal en plena avenida del puerto de Alicante El suceso ha movilizado a la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios a primera hora de la tarde, colapsando el tráfico hacia la zona de playas

Un vehículo descapotable detenido en medio de la avenida Mártires de la Libertad, entre el puerto de Alicante y la Concha de la Explanada, ha provocado a primera hora de la tarde de este jueves un colosal atasco que ha afectado a uno de los principales ejes de tráfico de la ciudad.

Decenas de coches han quedado retenidos a lo largo del paseo, generando importantes retenciones en vías adyacentes, como la avenida de Loring, en dirección hacia la zona de playas.

Vista del colosal atasco hacia la zona de playas de Alicante.

Ante la situación, un amplio dispositivo de emergencias y seguridad se ha desplazado hasta el lugar, integrado por patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, además de una grúa municipal y dos ambulancias de los servicios SVB y SAMU.

Según ha podido conocer TodoAlicante, el conductor del descapotable, un hombre de mediana edad y origen extranjero, podría haber sufrido un problema de salud al volante. Esta es una de las primeras hipótesis que manejan los agentes, aunque no se descartan otras líneas de investigación, entre ellas la posible influencia de sustancias estupefacientes.

Ambulancias y Policía en el lugar del incidente.

De hecho, la Policía Local ha solicitado la realización de un test de drogas, mientras los agentes de la Policía Nacional tomaban declaración al conductor, que ha permanecido esposado en plena calzada durante la intervención.

Los efectivos también han revisado la documentación del implicado y registrado el vehículo en busca de posibles sustancias ilegales en su interior. Mientras, el conductor ha sido instalado en la ambulancia de Sorporte Vital Básico.

El incidente ha provocado una gran expectación entre los conductores y decenas de peatones que transitaban por la zona del puerto de Alicante, muchos de los cuales han permanecido con la vista puesta en el incidente.