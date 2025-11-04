La Policía Nacional desmantela dos plantaciones de marihuana en sendas viviendas de Elda y Petrer El operativo, iniciado tras las quejas de varios vecinos, se ha saldado con el arresto del presunto traficante

Alejandro Hernández Elda Martes, 4 de noviembre 2025, 12:09 | Actualizado 12:45h.

Las quejas de varios vecinos sobre la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de un domicilio de Elda ha sido clave para iniciar una investigación que ha acabado con el desmantelamiento de dos cultivos 'indoor', según ha informado la Policía Nacional.

El operativo se ha saldado con la detención del presunto traficante, de 36 años, que había creado un completo y sofisticado sistema de iluminación y ventilación, cuyo suministro eléctrico se estaba recibiendo a través de una conexión ilegal a la red de fluido eléctrico. Está acusado de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer inició la operación tras las quejas vecinales. Mediante vigilancias y otras averiguaciones realizadas en torno al domicilio investigado, pudieron determinar que en el interior se podría estar desarrollando una actividad ilícita compatible con una plantación de marihuana, realizada por parte de un individuo que entraba y salía asiduamente de la vivienda.

Las pesquisas permitieron a los uniformados ubicar otro domicilio en la localidad de Petrer, que era donde el investigado residía y que también albergaba una plantación indoor.

Durante la fase de explotación de la investigación y en base a los indicios recabados, se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en las dos viviendas investigadas. En su interior, se localizaron dos plantaciones de marihuana, que sumaban un total de 465 plantas, así como un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire y focos luminiscentes.

A su vez, tras diversas gestiones de investigación se comprobó que las viviendas se encontraran enganchadas ilegalmente a la red de fluido eléctrico. El capturado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.