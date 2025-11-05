La Policía Nacional desarticula una banda albanesa dedicada al cultivo de marihuana a gran escala en Alicante La operación ha necesitado de un gran despliegue policial al realizarse seis registros simultáneos que han permitido desmantelar cuatro plantaciones y detener a seis personas | El grupo estaba muy organizado y cultivaba estas plantas en naves industriales y viviendas unifamiliares ubicadas a lo largo de toda la provincia

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:17

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal albanesa dedicada al cultivo masivo de marihuana en toda la provincia de Alicante. Lo ha hecho en un amplio operativo en el que se han llevado a cabo seis registros simultáneos en naves industriales y viviendas unifamiliares en Elche, Petrer, Torrellano, San Miguel de Salinas y Crevillent. La intervención policial ha permitido desmantelar cuatro cultivos indoor de marihuana y detener a los integrantes de la organización criminal, seis personas, cinco hombres y una mujer de entre 19 y 51 años de edad.

La operación fue iniciada a través de distintas informaciones recibidas por parte de unidades policiales en labores de seguridad ciudadana y canalizadas hacia los grupos especializados de la UDYCO de la Policía Nacional –GRECO Levante y Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Alicante, explican fuentes de la investigación. Los efectivos analizaron y utilizaron esta información para identificar a los presuntos traficantes y detectar sus movimientos, contactos y transacciones ilícitas.

Tras avanzar en la operación los investigadores llegaron hasta un grupo criminal compuesto por ciudadanos de origen albanés que estaría dedicado al cultivo de marihuana a gran escala para su posterior distribución por Europa. La Policía Nacional focalizó la investigación sobre los miembros de la trama y establecieron diferentes dispositivos de vigilancia, viendo que estos se desplazaban hacia lugares susceptibles de albergar cultivos indoor, principalmente tras adquirir algún material destinado a este tipo de plantas.

De este modo los agentes averiguaron la ubicación de cinco posibles inmuebles desinados a los cultivos ilícitos, tres naves industriales y dos chalés. Las curvas de consumo eléctrico indicaban la existencia de los cultivos, una práctica «habitual» en este tipo de organizaciones, que adaptan este tipo de inmuebles con sistemas de iluminación, riego y ventilación avanzados, que posteriormente conectan ilegalmente a la red eléctrica, lo que permite el cultivo de miles de plantas sin costes energéticos legales.

Por otro lado, los agentes supieron que esta organización había establecido «alianzas» con clanes familiares autóctonos, quienes aportarían la logística y mano de obra necesaria para el cultivo y su posterior recolección, mientras que la organización albanesa era l aque se encargaba del capital, protección y acceso a mercados internacionales.

Operativo policial

Tras corroborar toda la información obtenida, la Policía Nacional llevó a cabo el operativo de manera simultánea en cinco localidades de la provincia: tres naves industriales ubicados en Elche, Petrer y Torrellano, y dos viviendas unifamiliares situadas en San Miguel de Salinas y Crevillente,además del propio domicilio del líder del grupo criminal también en la localidad de Petrer, por lo que se precisó una considerable participación de efectivos policiales.

Finalmente, las entradas y registros se saldaron con la detención de seis personas como principales presuntos responsables de la trama por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. Del mismo modo los efectivos desmantelaron cuatro importantes plantaciones indoor de marihuana, incautando 1.467 plantas en diferentes estados de floración, seis cajas con esquejes y 115 gramos de cogollos, además de 3.710 euros en efectivo.

Tras la detención del líder del entramado los agentes descubrieron que había utilizado tres identidades distintas para alquilar los inmuebles donde se cultivaba la droga, práctica habitual en este tipo de entramados, por lo que también se le imputan un presunto delito de falsedad documental. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción competentes de cada una de las localidades donde se llevaron a cabo sus detenciones.

Ingeniería de nivel

La Policía Nacional explica en un comunicado que el registro de las plantaciones reveló un «amplio despliegue técnico» utilizado en las instalaciones, donde había diferentes habitáculos creados ad-hoc para cada una de las fases de floración de la planta, provistos de numerosos medios de ventilación e iluminación; ventiladores, lámparas led y aires acondicionados.

Todos estos medios de ventilación confluían hacia tubos articulados de grandes dimensiones desde los que, a través de chimeneas industriales, liberaban el aire al exterior a una altura suficiente para no ser detectado su intenso olor. Todo ello bajo suministro ilegal obtenido con enganches eléctricos.

Además, las paredes y ventanas estaban perfectamente selladas para evitar que se filtrase el característico olor de la planta de la marihuana a la vía pública, culminaban la obra de ingeniería construida para el ilícito fin. En contrapartida, los arrestados como «cuidadores» de las plantaciones, comían y pernoctaban dentro de estos inmuebles en paupérrimas condiciones de salubridad, siendo su cometido el preservar el estado de la plantación y evitar posibles robos de otros clanes criminales.