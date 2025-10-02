Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Agentes de la Policía Nacional de Alicante.

Agentes de la Policía Nacional de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

La Policía Nacional se refuerza en Alicante con 600 nuevos agentes en los últimos siete años

El Cuerpo destaca en materia de igualdad al ser pionero en la creación de unidades especializadas contra la violencia de género

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:50

La Policía Nacional continúa creciendo en Alicante. Durante los últimos siete años, la plantilla se ha reforzado en un 29%, contando con 605 efectivos más en la provincia. Así, los agentes han pasado de 2.093 en diciembre de 2017 a ser ya 2.698 en julio de 2025.

Este incremento del refuerzo policial se ha dado a conocer este martes, 2 de octubre, durante el homenaje del Cuerpo a su patrón, los Santos Ángeles Custodios, celebrado en la plaza del Puerto Viejo de Alicante.

Allí han intervenido el comisario jefe provincial, Manuel Lafuente, que ha puesto en valor la transformación de la Policía Nacional para adaptarse al cambio social en materia de ciencia, tecnología y conectividad; y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves.

El comisario jefe provincial, Manuel Lafuente. MIRIAM GIL ALBERT

En esta línea, el delegado territorial del Ejecutivo central ha señalado que este aumento de agentes de la Policía Nacional en Alicante «fortalece vuestra presencia en el territorio y os permite desarrollar vuestro trabajo con mayores recursos y mejores condiciones».

Asimismo, Nieves también ha destacado el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el Cuerpo policial, reconociendo el papel de las mujeres que cada vez asumen más puestos de responsabilidad; además de reconocer el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra la violencia de género.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves. MIRIAM GIL ALBERT

Y es que el Cuerpo fue pionero en los años 80 en la creación de unidades especializadas para proteger a las víctimas, por ello «en nuestra provincia sois un apoyo esencial para miles de mujeres, acompañándolas, garantizando su seguridad y realizando una labor preventiva imprescindible».

El subdelegado del Gobierno ha agradecido también la colaboración entre la Policía Nacional y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el trabajo de quienes han sido reconocidos en el acto con medallas al mérito y menciones especiales.

