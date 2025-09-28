Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de la Policía Nacional. PN

La Policía Nacional pilla a dos hombres que falsificaron un cheque bancario de la asociación de padres y madres de un colegio de Crevillent

Los arrestados falsificaron la firma de la presidenta en un talonario del año 2021

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:16

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 31 y 54 años por falsificar un cheque bancario de una asociación de padres y madres (AMPA) de un colegio de Crevillent. Los arrestados emplearon un talonario de 2021 en el que falsificaron la firma de la presidenta, haciéndose con 800 euros en el banco.

Según informa el cuerpo de seguridad, los hechos fueron puestos en conocimiento del puesto de la Guardia Civil de Crevillent por la presidenta y la secretaria de la AMPA afectada, quien se dio cuenta tras revisar los número bancarios que se había hecho efectivo un cheque por valor de 800 euros en la ciudad de Alicante.

Las denunciantes desconocían quien podría haber usado dicho cheque, ya que eran las únicas personas utilizadas a hacerlo. De esta manera solicitaron una copita del documento empleado para retirar el dinero y descubrieron que tenía la firma de la presidenta falsificada, así como la letra de la secretaria.

En cuanto al documento de pago, este correspondía a un talonario de 2021. Ambas deconocían quién y cúando el estafador se hizo con el mismo, ya que los guardaban bajo llave y no habían notado que faltase ninguno. Tras dicha denuncia, la Policía Nacional se encargó de la investigación, ya que el cheque fue cobrado en una entidad bancaria de Alicante, encargándose los agentes de la Comisaría del Distrito Norte.

Así pues los efecgivos identificaron y localizaron a la persona que usó el cheque en el banco, un hombre que manifestó que se lo había proporcionado un amigo para que lo cobrase, aduciéndole que él no podía cobrarlo porque no tenía cuenta en ese banco. Tras cobrar el cheque, quedó con él y le entregó el dinero.

Finalmente, tras varias diligencias de investigación, los agentes consiguieron localizar y detener al presunto autor de la falsificación del documento de pago, remitiéndose todo lo actuado a los juzgados de instrucción de la localidad donde fueron detenidos.

