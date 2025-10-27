Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Ambulancias SVB y SAMU. EP

Cuatro mujeres heridas en un accidente entre un coche y un camión en la A-31, en Elda

Las víctimas han sido trasladadas al Hospital General del municipio

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:36

Comenta

Cuatro mujeres han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-31 de Alicante, a la altura del término municipal de Elda.

El siniestro se ha producido tras la colisión entre un coche y un camión, lo que ha obligado a movilizar a varios equipos sanitarios para atender a las cuatro mujeres heridas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado hasta el lugar una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB).

Así, los sanitarios han asistido a cuatro mujeres de 38, 45, 57 y 61 años. Dos de ellas presentaban latigazo cervical, mientras que las otras dos sufrían diversas contusiones.

Tras ser estabilizadas en el lugar del accidente, todas las heridas han sido trasladadas al Hospital General Universitario de Elda para recibir atención médica.

