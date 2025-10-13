Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Una ambulancia SAMU en una imagen de archivo. TA

Muere un joven de 23 años en un accidente de tráfico en la N-332, en Pedreguer

Otros dos ocupantes, de 28 y 35 años, fueron asistidos por crisis de ansiedad y politraumatismo

A.H.

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:19

Un accidente de tráfico registrado la madrugada del sábado al domingo en la N-332, en el término de Pedreguer, se cobró la vida de un joven de 23 años, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso entró sobre las cuatro de la madrugada. El CICU movilizó una unidad del Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyos sanitarios intentaron salvar la vida del herido más grave, sin éxito.

Como consecuencia del siniestro vial, otros dos ocupantes, de 28 y 35 años, fueron asistidos por crisis de ansiedad y politraumatismo. Tras la primera atención, fueron trasladados en sendas ambulancias al Hospital de Dénia.

