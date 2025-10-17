Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo del túnel de Sant Joan. Miriam Gil

Tres accidentes con 11 coches implicados obligan al cierre parcial del túnel de Sant Joan en la A-70 de Alicante

Los siniestros por alcance han provocado la apertura intermitente del túnel, dejando atascos kilométricos

Óscar Bartual Bardisa
Alejandro Hernández

Óscar Bartual Bardisa y Alejandro Hernández

Alicante

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:12

Varios accidentes simultáneos durante la mañana de este viernes han obligado al cierre parcial del túnel de Sant Joan, dejando importantes atáscos kilométricos entre los puntos km tres y seis. El túnel ha ido abriéndose de manera intermitente para permitir el flujo de vehículos, que se ha concentrado a lo largo de más de tres kilómetros.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente se ha producido sobre las 7.38 horas de este viernes en el punto ocho de la A-70 en dirección Valencia y a la altura del túnel de Sant Joan, un importante vial por el que cada día pasan numerosos vehículos.

En total han sido tres accidentes en los que han estado implicados hasta once vehículos, según ha podido conocer este diario. Fuentes cercanas al suceso indican que hay siete heridos de carácter leve por los alcances y que se han producido importantes retenciones al cortar parcialmente el tráfico en el túnel.

No ha sido el único accidente de tráfico que ha dejado importantes atascos en la hora punta de las carreteras de Alicante. Más al sur, en la A-70 también, la DGT ha informado de un segundo accidente momentos más tarde, sobre las 7.40 horas.

Este se ha producido a la altura de Bacarot, cerca de Elche, en el kilómetro 23 y ha dejado también más de tres kilómetros de retenciones en sentido a la ciudad ilicitana.

