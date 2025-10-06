Cinco jóvenes heridas en un accidente entre dos coches de madrugada en Xàbia Dos de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital por fractura de fémur y fractura de pelvis

O. Bartual Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 11:42

Cinco mujeres han resultado heridas en un accidente entre dos coches de madrugada en el término municipal de Xàbia. Las jóvenes, de edades comprendidas entre 21 y 28 años, han tenido que ser trasladadas al Hospital de Dénia y al Hospital Marina Baixa, en La Vila.

El suceso tuvo lugar sobre las 1.10 horas de la madrugada en la carretera CV-740, en Xàbia. Según detallan desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu), dos coches colisionaron en la vía, dejando varias heridas.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU, dos ambulancias de Soporte Vital Básico y una convencional. Allí, los servicios médicos asistieron a cinco jóvenes por heridas de diversa consideración. Una de ellas presentaba politraumatismo abdominal y una fractura de pelvis, por lo que fue trasladada al Hospital Marina Baixa de La Vila.

Los servicios médicos evacuaron al resto de mujeres al Hospital de Dénia. Una de ellas presentaba una fractura de fémur, mientras que las tres restantes sufrían de policontusiones.

Es el tercer accidente de tráfico en la provincia este fin de semana, el segundo en Xàbia. Por la tarde de este domingo asistieron a dos coches tras una colisión frontal, mientras que por la mañana se produjo un accidente en la AP7 en Pedreguer, donde un coche se salió de la vía.