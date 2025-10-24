Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Alerta por salmonela en una cúrcuma en polvo distribuida en Alicante
Visionado de una cámara de vigilancia de Calpe. AC

Las cámaras de tráfico del 'Gran Hermano' de este municipio de Alicante cazan a conductores fugados tras varios accidentes

El sistema de seguridad y vigilancia de la vía permite resolver tres altercados en las carreteras

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:26

Comenta

El 'Gran Hermano' que todo lo ve está en un municipio de Alicante. Gracias a sus cámaras ha sido posible resolver tres accidentes de tráfico, en los cuales varios vehículos se dieron a la fuga. Las grabaciones han permitido esclarecer los hechos y resolver las distintas investigaciones.

Todo ello ha sido posible gracias a la red de 16 cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento de Calpe en sus calles. Estas forman parte de la primera fase de un «ambicioso plan» de seguimiento y control de tráfico que, además, ha demostrado tener más funciones.

Un agente de la Policía Local de Calpe vigila las cámaras. AC

Y es que gracias a la monitorización del tráfico mediante estas cámaras, la Policía Local ha logrado resolver estos accidentes. Uno de ellos fue la colisión con fuga entre una furgoneta y un camión, otro un accidente con un conductor de patinete herido y versiones contradictorias entre las partes, y un accidente con fuga con tres vehículos implicados.

La información recogida por las cámaras de Calpe llega al centro de control de tráfico instalado en las dependencias de la Policía Local. El control y visionado corresponde al Cuerpo, y para ello se ha asignado un agente a esta labor, para lo que ha recibido la formación adecuada.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

La intención de las Concejalías de Seguridad Ciudadana e Informática es la de continuar con este proceso mediante la ejecución de una segunda fase en la que se ampliará la red de cámaras por otras zonas del municipio de Calpe. Ya se ha asignado una partida de 100.000 euros para ello.

El objetivo es reforzar la seguridad de Calpe, monitorizar el tráfico y obtener herramientas de gestión de datos que analicen los niveles de afluencia de tráfico y transeúntes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 Así será el edificio Maisonnave 22, la nueva catedral del comercio urbano de Alicante
  3. 3 Alicante no encuentra policías para cubrir la maratón del 30 de noviembre
  4. 4 La ruta de las fiestas de Halloween en Alicante
  5. 5 Ortiz le ofrece a Soldevila seguir en el Hércules hasta 2029
  6. 6 Estos son los municipios de Alicante en alerta amarilla por fuertes vientos
  7. 7 El Manchester City y su afición se vuelcan con la familia del aficionado fallecido en Benidorm antes del partido frente al Villarreal
  8. 8 Exhuman los restos del médico Pedro Herrero, que reposarán en la Concatedral de San Nicolás de Alicante
  9. 9 Galvañ, el «herculano a muerte» que ha venido para quedarse
  10. 10 Alicante no tendrá bono comercio este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Las cámaras de tráfico del 'Gran Hermano' de este municipio de Alicante cazan a conductores fugados tras varios accidentes

Las cámaras de tráfico del &#039;Gran Hermano&#039; de este municipio de Alicante cazan a conductores fugados tras varios accidentes