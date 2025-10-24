Las cámaras de tráfico del 'Gran Hermano' de este municipio de Alicante cazan a conductores fugados tras varios accidentes El sistema de seguridad y vigilancia de la vía permite resolver tres altercados en las carreteras

El 'Gran Hermano' que todo lo ve está en un municipio de Alicante. Gracias a sus cámaras ha sido posible resolver tres accidentes de tráfico, en los cuales varios vehículos se dieron a la fuga. Las grabaciones han permitido esclarecer los hechos y resolver las distintas investigaciones.

Todo ello ha sido posible gracias a la red de 16 cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento de Calpe en sus calles. Estas forman parte de la primera fase de un «ambicioso plan» de seguimiento y control de tráfico que, además, ha demostrado tener más funciones.

Ampliar Un agente de la Policía Local de Calpe vigila las cámaras. AC

Y es que gracias a la monitorización del tráfico mediante estas cámaras, la Policía Local ha logrado resolver estos accidentes. Uno de ellos fue la colisión con fuga entre una furgoneta y un camión, otro un accidente con un conductor de patinete herido y versiones contradictorias entre las partes, y un accidente con fuga con tres vehículos implicados.

La información recogida por las cámaras de Calpe llega al centro de control de tráfico instalado en las dependencias de la Policía Local. El control y visionado corresponde al Cuerpo, y para ello se ha asignado un agente a esta labor, para lo que ha recibido la formación adecuada.

La intención de las Concejalías de Seguridad Ciudadana e Informática es la de continuar con este proceso mediante la ejecución de una segunda fase en la que se ampliará la red de cámaras por otras zonas del municipio de Calpe. Ya se ha asignado una partida de 100.000 euros para ello.

El objetivo es reforzar la seguridad de Calpe, monitorizar el tráfico y obtener herramientas de gestión de datos que analicen los niveles de afluencia de tráfico y transeúntes.