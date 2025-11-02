Muere una mujer de 42 años en un grave accidente en la N-332 en Orihuela Los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima

Adrián Mazón Alicante Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:44

La tarde de este sábado ha teminado con una grave tragedia en la carretera N-332 a su paso por Orihuela Costa, donde un aparatoso accidente de tráfico ocurrido sobre las 19.40 horas ha acabado con la vida de una mujer de 42 años.

El siniestro ha obligado a activar un amplio despliegue de los servicios de emergencias, por parte del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat. Hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y el Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, una mujer de 42 años. La vía registró retenciones mientras los equipos sanitarios trabajaban en la zona y las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias del accidente.