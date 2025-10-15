La Guardia Civil detiene a dos traficantes de drogas durante un control en Torrevieja El nerviosismo de los ocupantes del vehículo hizo sospechar a los agentes, que descubrieron 80 bellotas de hachís

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:41

La Guardia Civil ha detenido en un control a dos varones de 43 y 44 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ya que portaban una gran cantidad de hachís prensada en forma de bellotas, que intentaron ocultar a los agentes.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de agosto de 2025, cuando diversas patrullas del puesto principal de Torrevieja realizaban un dispositivo de verificación de vehículos y personas en una de las avenidas de la localidad. Los agentes procedieron a dar el alto a un vehículo cuyos ocupantes mostraron una actitud de nerviosismo ante la presencia de los guardias.

Durante la inspección, los agentes observaron cómo el acompañante del asiento delantero intentaba ocultar bajo su pantalón una bolsa que llevaba consigo. Tras solicitarle que mostrara el contenido de la bolsa, y pese a mostrarse inicialmente reacio, los agentes comprobaron que en su interior había 80 piezas de hachís prensadas en forma de bellotas. Además, en el registro se intervino una cantidad de 500 euros en billetes de 50.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de ambos ocupantes del vehículo por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como a la incautación de las 80 piezas de hachís, con un peso total de 821 gramos, y del dinero en efectivo.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.