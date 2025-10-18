Las estafas siguen su escalada en Alicante y la Policía Nacional alerta del uso de inteligencia artificial El cuerpo advierte que los delincuentes se actualizan con nuevas técnicas y que las personas mayores siguen siendo el colectivo más vulnerable

La Policía Nacional ha alertado del aumento de las estafas en Alicante, un delito que, según su portavoz, Cristian Plazas, «ha ido creciendo año tras año y afecta a toda la ciudadanía sin distinción». El incremento, asegura, es «muy significativo» y responde en buena parte al auge de los medios tecnológicos y telemáticos, que facilitan la acción de los delincuentes.

Plazas ha explicado que durante el verano se han detectado numerosos fraudes relacionados con el alquiler vacacional o de habitaciones, un tipo de engaño «cada vez más común y fácil de cometer gracias a internet». Sin embargo, el portavoz destaca que las estafas telefónicas y bancarias han ganado protagonismo, afectando especialmente a la población mayor.

«Estamos viendo un aumento de las estafas del falso banco», ha advertido Plazas. Los delincuentes llaman a las víctimas haciéndose pasar por su entidad bancaria y utilizan datos personales para generar confianza. «Nos alertan de un supuesto pago irregular o transferencia y, mediante el engaño, logran que facilitemos nuestras contraseñas o códigos de acceso. Con eso obtienen vía libre a nuestras cuentas», ha detallado.

El portavoz de la Policía Nacional en Alicante ha reconocido que las nuevas tecnologías están permitiendo sofisticar los fraudes, y ha alertado de los primeros casos en los que los estafadores ya emplean inteligencia artificial para suplantar voces o identidades. «Estamos viendo cómo se utiliza la IA para reforzar la farsa. Incluso pueden hacer que en el móvil aparezca el número real del banco, aunque la llamada no sea auténtica», ha explicado.

Ante este tipo de engaños, la recomendación es clara: colgar de inmediato y comprobar por uno mismo llamando directamente al número oficial de la entidad. «Si es el banco real, nos atenderán y podremos confirmar si había algún problema», recuerda Plazas.

Caen las estafas presenciales

Aunque las estafas presenciales se cometen con menor frecuencia, siguen afectando sobre todo a las personas mayores. «El falso revisor del gas, el del agua o el técnico que pide entrar en casa siguen ocurriendo, aunque menos que antes», señala el portavoz.

La Policía Nacional insiste en que todos los ciudadanos pueden ser víctimas. «Los delincuentes se actualizan constantemente y utilizan su imaginación para encontrar nuevas formas de engaño. Nadie está libre», ha advertido Plazas.

El cuerpo ha recordado que este tipo de delitos no solo se concentran en un perfil concreto de víctima, sino que afectan a jóvenes, adultos y mayores. «La población más vulnerable sigue siendo la de mayor edad, pero cualquiera puede caer. La clave está en la prevención, la desconfianza razonable y la comprobación directa de la información», ha concluido.