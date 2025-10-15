Estos son los consejos de la Policía Nacional para las personas mayores El cuerpo de seguridad y el Ayuntamiento de Alicante ponen en marcha talleres en los centros sociales para evitar robos y estafas

Tere Compañy Martínez Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:13 | Actualizado 14:38h.

Caminar por la parte interior de la acera o no permitir la entrada en el domicilio a desconocidos son algunos de los consejos del nuevo Plan Mayor Seguridad, presentado este miércoles por la Policía Nacional y la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Alicante.

Enfocado en cuatro ámbitos de la vida cotidiana, el plan desglosa recomendaciones para las personas mayores en el banco, el entorno familiar, el domicilio y la calle.

El coordinador de la Unidad de Participación Ciudadana, Héctor Inarejo, ha explicado que el objetivo es prevenir las principales amenazas detectadas en este colectivo. El plan incluye charlas, formaciones y materiales informativos, y las sesiones comenzarán este jueves en el Centro de Mayores de Juan XXIII.

En casa, el experto ha recordado que el mejor consejo es no abrir la puerta a desconocidos, para evitar estafas como la del falso técnico o la del «se hace pipí la niña». También ha insistido en la importancia de hacer inventario de joyas y objetos de valor con fotos y vídeos, y estar atentos a prácticas sospechosas, como los hilos de pegamento en las puertas, recordando que ante cualquier situación de este tipo hay que llamar al 091.

En la calle, el consejo principal es no perder de vista los objetos personales. Inarejo advierte del aumento de hurtos amorosos o de la técnica del empujón para sustraer joyas o relojes. «Si alguien se acerca, díganle que desde el covid tienen mucho miedo y no quieren contacto», aconseja como truco. También recomienda evitar aglomeraciones, avisar si se percibe algo extraño y tener cuidado cuando alguien nos llama desde un coche o mientras descargamos las compras, para no dejar el bolso a la vista. «En los mercadillos, algunos piden cambio o empujan para aprovechar y limpiar bolsillos», añade.

Las visitas al banco son otro momento de riesgo. «Ya puede haber una bomba detrás, que nosotros estamos atentos al cajero», comenta Inarejo. Subraya que hay que desconfiar de los extraños que se ofrecen a ayudar, pedir asistencia al personal del banco y no hablar demasiado alto al realizar gestiones. Además, recuerda cubrir el teclado al introducir el PIN, ya que muchos robos ocurren después de observar la clave.

10 consejos de la Policía Nacional para personas mayores 1 No abrir la puerta a desconocidos. 2 Hacer inventario de objetos de valor. 3 Caminar por la parte interior de la acera en la calle. 4 Vigilar los objetos personales. 5 Desconfiar de extraños en el banco. 6 Proteger datos personales y bancarios. 7 Cuidado con las estafas online. 8 Evitar aglomeraciones y distracciones. 9 No esperar 24 horas para denunciar una desaparición. 10 Denunciar el maltrato o abuso.

Durante viajes, recomienda llevar siempre encima los objetos personales, no dejarlos sobre la mesa en el buffet libre y, si se baja a la playa o la piscina, guardarlos en la caja fuerte del hotel.

En cuanto a personas desaparecidas, desmiente que haya que esperar 24 horas para denunciar y recuerda que las primeras horas son esenciales. Aconseja que los familiares revisen el domicilio y lugares habituales, contacten con el hospital y después llamen al 091, aportando una fotografía reciente, la ropa que llevaba, el último lugar donde fue vista y si toma medicación.

También insiste en denunciar los casos de maltrato por parte de familiares o cuidadores, y recuerda a las personas mayores que sus cartillas y datos personales son suyos y no deben dejarlos a nadie.

Riesgos en internet

La Policía Nacional también forma a las personas mayores en seguridad digital. En los talleres explican cómo crear contraseñas seguras, los riesgos de las wifis abiertas y la conocida estafa del hijo en apuros. Para evitarla, recomiendan acordar una pregunta de seguridad familiar: «Por ejemplo: ¿has sacado a pasear a Rocky esta mañana? Si me dice que sí o que no, es mentira, porque no tenemos perro», explica el agente.

Desde la Policía recuerdan que no se deben facilitar claves bancarias ni datos de tarjetas por teléfono, especialmente el CVV y la fecha de caducidad. «Si nos llaman diciendo que hay un problema con una factura y piden datos, colgamos y llamamos nosotros directamente a la empresa», destaca.

Los expertos también piden precaución con los amores en la red: «Si alguien no quiere hacer videollamadas, conocer en persona y además pide dinero desde el principio, suena raro». En cuanto a inversiones, especialmente en criptomonedas, recomiendan desconfiar de ofertas demasiado buenas: «Como dice mi madre, nadie da duros a catorce pesetas», ironiza.

Nuevos talleres

Este año, además de los cursos en los centros de mayores, se impartirán talleres prácticos sobre el uso de las aplicaciones AlertCops y DNI electrónico, así como simulaciones teatralizadas de casos reales de seguridad, para aprender de forma más amena.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, José Antonio Nieves, ha recordado que todos somos susceptibles de sufrir estafas y que «es importante contar con especialistas que nos den consejos para seguir avanzando en seguridad».

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha explicado que se impartirán charlas en los 19 centros municipales de mayores, con el objetivo de llegar a un colectivo de más de 25.000 personas. Ha destacado el éxito de ediciones anteriores y ha agradecido la colaboración institucional que ha hecho posible esta nueva edición.

Por su parte, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Alicante, Manuel Lafuente Lázaro, ha recordado que el cuerpo está siempre disponible para atender denuncias. «Las personas mayores son uno de los colectivos más importantes para nosotros. De hecho, muchos ya estamos al borde de ingresar en él», bromea. Y deja un último consejo: «Desconfiad, desconfiad de casi todo».