Parte de la droga intervenida a la organización criminal. PN

La Policía Nacional desactiva una red que realizaba envíos de marihuana y hachís desde Orihuela a Bélgica y Canadá

Cuatro miembros de la red han sido detenidos y no se descartan más arrestos

Alejandro Hernández

Orihuela

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:09

Comenta

La Policía Nacional ha desactivado una red internacional de tráfico de drogas que operaba desde la Región de Murcia y Orihuela, enviando más de 100 kilos de marihuana y hachís a Bélgica y Canadá. Cuatro personas han sido detenidas en una operación que continúa abierta, sin descartarse nuevas detenciones, según han confirmado fuentes de la investigación.

El operativo iniciado por los agentes durante el pasado mes de julio, permitió obtener una serie de indicios de que los integrantes de este grupo criminal se desplazaban de forma habitual a diferentes empresas de envío de paquetería y realizaban envíos que contenían sustancias estupefacientes a ciudades fuera del territorio nacional. Todo ello, según se desprende de las pesquisas, de forma sistemática y adoptando ciertas medidas de seguridad durante sus desplazamientos para detectar la posible presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El grupo criminal se dio por desmantelado tras el operativo policial desarrollado durante el pasado mes septiembre, donde participaron diversas unidades de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, y que condujo al registro de dos viviendas situadas en la localidad murciana y Orihuela.

Los efectivos de la Policía Nacional intervinieron sustancias estupefacientes que arrojaron un peso total de 81 kilos de cogollos de marihuana y casi 25 kilos de hachís en paquetes perfectamente envasados al vacío y con sistemas para evitar su detección. Durante la investigación se pudieron acreditar envíos de más de 120 kilos de 'maría' , cuyo destino eran los países de Bélgica y Canadá.

Con esta operación, la Policía Nacional ha conseguido desarticular una red de tráfico internacional de drogas, evitando que una gran cantidad de estupefacientes llegara a Europa y América del Norte. Las autoridades continúan con la investigación abierta y no descartan la posibilidad de nuevas detenciones para esclarecer todos los aspectos de esta trama criminal.

