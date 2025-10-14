Una grúa, una coartada falsa y un golpe fallido: así intentaron desvalijar una finca en Benidorm La Policía Nacional ha detenido a los cinco presuntos ladrones, quienes contaban con numerosos antecedentes

La escena era tan surrealista como descarada: una grúa industrial, operarios descargando herramientas, vehículos preparados para ser retirados y un supuesto encargo de limpieza firmado por el 'propietario' de la finca. El problema, que el dueño nunca había autorizado nada. Cuando apareció en la parcela, descubrió cómo, ante sus narices, estaban desmantelando su propiedad.

La Policía Nacional ha detenido a los cinco presuntos delincuentes, cuatro hombres y una mujer, de nacionalidad argelina y española -de entre 26 y 41 años de edad-, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante. Los capturados, con numerosos antecedentes, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm. Además, el principal investigado, quien había elaborado el plan, se encontraba en situación irregular en España.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia de los propietarios de una finca, en la que manifestaron a los agentes que días atrás habían accedido varias personas a su parcela tras romper la cadena que bloqueaba la puerta. Después de desencajarla, entraron con una grúa y se apoderaron de tres vehículos. Además, los presuntos autores arrancaron una de las cámaras de vigilancia de la finca y la puerta de una casa de aperos, según se desprende de la investigación.

Los denunciantes comunicaron a los uniformados que cuando se personaron en la finca pillaron 'in fraganti' a un total de cinco individuos, que no habían sido autorizados a entrar. Tres realizaban labores de inspección de la finca, registrando las instalaciones y preparando los vehículos para cargarlos en la grúa, otro conducía la grúa y una mujer le acompañaba.

Cuando los propietarios les preguntaron el motivo de su presencia, el piloto del vehículo de carga se excusó asegurando que una persona, que decía ser el dueño de la finca, le había contratado para limpiar el recinto y llevarse los vehículos y el resto de los enseres. Para las supuestas labores de limpieza había 'contratado' a otras tres personas.

Además, la grúa se encontraba cargada con dos turismos, y ya se habían llevado de allí otros tres más. Tras revisar las instalaciones, las víctimas observaron que también se habían apoderado de gran cantidad de maquinaria agrícola y herramientas para la construcción.

Una coartada elaborada

Los investigadores iniciaron una serie de gestiones con el objetivo de averiguar la identidad de la persona que se había hecho pasar por propietario de la finca y que había encargado la retirada de los vehículos y la limpieza de la misma. Las pesquisas destaparon que había sido el mismo conductor de la grúa el que desde otra línea telefónica a su nombre se había auto enviado el mensaje en el que se acordaba la contratación.

En el texto, el investigado utilizó la foto de un conocido para idear una coartada más creíble que lo excusase en el caso de que lo descubrieran cometiendo el robo.

Finalmente, los agentes identificaron plenamente a los cinco investigados que fueron detenidos por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas. Durante la investigación los agentes comprobaron que el principal investigado, el conductor de la grúa, además de contar con numerosos antecedentes policiales se encontraba en situación irregular en España.