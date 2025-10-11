Detenido en Elche por sustraer medicamentos psicotrópicos en la farmacia en la que trabajaba El autor, de 32 años, aprovechaba su puesto y la confianza del propietario

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 11 de octubre 2025, 11:34 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 32 años, empleado de una farmacia, como presunto autor de un delito contra la salud pública. La investigación se ha iniciado después de que el propietario del establecimiento haya detectado irregularidades en el inventario de medicamentos psicotrópicos remitido al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.

El caso se ha destapado cuando el responsable de la farmacia ha observado un desfase entre los medicamentos retirados y las recetas registradas. Ante la sospecha de una manipulación interna, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional.

Los agentes han confirmado que el principal sospechoso realizaba retiradas de fármacos controlados utilizando su clave personal, sin que existieran recetas válidas que justificaran esas operaciones. En algunos casos, dispensaba los productos sin clientes presentes y luego anulaba la venta; en otros, entregaba parte de la medicación prescrita y se quedaba con el resto.

El detenido, que trabajaba desde hacía tiemop en la farmacia, habría aprovechado la confianza del propietario y su acceso a los sistemas internos para cometer las irregularidades. Fuentes policiales han confirmado que el hombre carece de antecedentes y que ha sido despedido del establecimiento.

Las diligencias han sido puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, que continúa con las actuaciones.