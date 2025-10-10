Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente EN DIRECTO | Alicante amplía hasta la medianoche las medidas restrictivas ante la previsión de lluvias
Agentes de la Policía Nacional de Dénia. PN

La Policía Nacional caza en Dénia a un fugitivo búlgaro

La Justicia reclamante le había condenado a dos años de prisión por delitos contra la seguridad vial

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Dénia

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:10

La Policía Nacional ha vuelto a capturar a un fugitivo internacional en la provincia de Alicante. Agentes de la Policía Judicial de Dénia dieron con el prófugo tras tener conocimiento de que se escondía en la localidad de la Marina Alta.

El hecho en sí por el que estaba reclamado, según versaba la orden de detención, habría sido conducir un vehículo motorizado sin carné correspondiente durante un año. El sospechoso había sido sancionado por la misma infracción mediante resolución administrativa un año antes, al haber sido interceptado conduciendo un vehículo después de haber consumido sustancias estupefacientes, concretamente marihuana.

Por tales hechos, la pena impuesta al fugitivo por los juzgados del país reclamante fue de dos años de prisión, quedándole pendiente de cumplir prácticamente toda la condena: un año, once meses y veintinueve días.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.

