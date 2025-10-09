La Policía Nacional desarticula una trama dedicada a la apropiación indebida de coches de alta gama El operativo policial ha dado como resultado la detención de dos personas por su participación en los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 09:44

La Policía Nacional ha desarticuladouna trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos que se habría quedado presuntamente con unos 400.000 euros de manera ilícita. Los agentes han detenido a dos personas, de 46 y 50 años de edad, acusadas de delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa.

Los ahora arrestados utilizaban empresas de compra-venta de vehículos. Aquí se ofrecían como intermediarios para la venta de vehículos de alta gama. Una vez vendidos, se transferían a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los documentos.

Los hechos investigados tuvieron su inicio tras la denuncia del gerente de una empresa de Málaga dedicada a la compra-venta de vehículos. En dicha denuncia daba cuenta de la comisión de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa por parte del gerente de otra empresa del mismo sector con sede en Alicante.

El denunciante manifestaba haber alquilado al gerente de la empresa un vehículo de alta gama y, una vez expirado el contrato, no había sido devuelto. Peor aún, lejos de hacerle entrega del vehículo y pagar la cuantía por el alquiler del mismo, el denunciante recibió la llamada de una tercera persona para solicitarle la documentación original del vehículo ya que se lo había comprado al varón denunciado y tenía que realizar el cambio de titularidad.

Al hilo de la investigación, los agentes comprobaron que el varón denunciado se había apropiado además de una serie de vehículos propiedad de la misma empresa denunciante, llegando incluso a realizar el cambio de titularidad de alguno de ellos.

Dichos vehículos, tras un contrato formalizado entre ambas partes, fueron entregados a la empresa denunciada con el fin de que fueran expuestos y vendidos en sus instalaciones a terceras personas. Pasado un tiempo, el denunciante tuvo conocimiento de la venta de varios de ellos por parte de la empresa depositante por lo que esperó a recibir el precio pactado de la venta de cada uno de los vehículos.

Sin reembolso

Sin embargo, pese a que los vehículos fueron vendidos a distintos particulares y los compradores de los mismos pagaron el precio a la empresa depositaria/vendedora. La mercantil, propietaria de los vehículos, no recibió cantidad alguna por las operaciones de compraventa formalizadas.

Analizados los hechos, los agentes pudieron determinar que el 'modus operandi' del principal investigado siempre era el mismo, a través de sus empresas, establecía los contactos necesarios del gremio automovilístico, ofreciéndose como intermediario en la compra-venta de vehículos de alta gama a cambio de una comisión por la venta de los mismos.

Una vez disponía de estos vehículos, los mismos adquirían diversos destinos, la mayoría eran transferidos a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los contratos de compra-venta. Una vez vendidos, se apropiaba de la totalidad del dinero abonado por su venta, sin aportar cantidad alguna a su propietario como estaba establecido en el contrato de comisión de venta formalizado entre ambas empresas.

Todo ello generaba una serie de deudas en torno a un mismo vehículo, así como, un perjuicio a terceras personas, compradores que acababan siendo estafados, perdiendo su dinero y el vehículo, creándose un entramado de perjudicados en torno a un mismo vehículo.

En la fase operativa de la investigación, se llevó a cabo la detención del principal investigado por su participación en los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa. A su vez, los agentes detuvieron a una mujer por los mismos delitos porque actuaba de testaferro del varón detenido, según la Policía Nacional.

Se les atribuye un total de ocho delitos de apropiación indebida, 12 delitos de estafa y nueve delitos de falsedad documental sobre 20 vehículos de alta gama. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.