Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado
Dispositivo por el crimen de Carolinas Altas en Alicante. SHOOTORI
Opinión

Cuando la alerta llega demasiado tarde

No podemos permitirnos que la violencia machista siga marcando el calendario con víctimas que ya no podrán contarlo

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:42

Comenta

A veces una llamada cotidiana -una simple pregunta desde una guardería- acaba destapando el horror que, una vez más, vuelve a golpear a una mujer. El caso ocurrido este martes en Alicante, donde una joven de 29 años ha aparecido apuñalada y su pareja ha sido hallada ahorcada, es un recordatorio brutal de que esta violencia no descansa, no avisa y no se detiene por sí sola. Es la hermana de la víctima, alertada porque nadie había recogido al bebé, quien descubre la escena que jamás debería haber visto nadie. Y una vez más, somos como sociedad quienes llegamos tarde.

Si la investigación confirma lo que todo apunta, Oriana podría convertirse en la víctima número 42 de este año -cabe recordar que solo hace unas semanas también entró en esta terrible y vergonzosa lista Cristina- por violencia de género. Una cifra que debería avergonzarnos. No son estadísticas, son mujeres que tenían una vida, un proyecto, una familia, un hijo. En este caso, un bebé que nunca sabrá por qué su madre nunca volvió a recogerlo.

Noticias relacionadas

Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

La hermana de la mujer asesinada en Alicante descubrió los cadáveres tras un aviso de la guardería donde estaba el bebé de la pareja

La hermana de la mujer asesinada en Alicante descubrió los cadáveres tras un aviso de la guardería donde estaba el bebé de la pareja

Y cada vez que ocurre, repetimos discursos, condenas y minutos de silencio. Pero la violencia machista continúa. No basta con indignarse. Hay que exigir que las instituciones lleguen antes, que los entornos familiares y sociales no callen, que la prevención no sea un eslogan sino un trabajo permanente. Que la sociedad entera entienda, sin matices ni relativismos, que combatir esta violencia -la más cobarde de todas- es un deber colectivo.

Porque lo que ha vuelto a suceder, por desgracia, en Alicante no es un suceso aislado, ni un drama privado, ni un 'problema de pareja'. Es un acto de de destrucción que deja huérfanos, familias rotas y comunidades enteras marcadas por el miedo y la impotencia.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El bebé está a salvo. Pero su vida arranca bajo la sombra de una tragedia que nunca debió ocurrir. Y eso debería interpelarnos a todos. ¿Cuántas vidas más hacen falta para que dejemos de mirar hacia otro lado? No podemos permitirnos normalizar ni un solo caso más. No podemos permitirnos olvidar. Y no podemos permitirnos que la violencia machista siga marcando el calendario con víctimas que ya no podrán contarlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado
  2. 2 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  3. 3 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  4. 4 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  5. 5 Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
  6. 6 La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante
  7. 7 Retrasos en el TRAM de Alicante en plena hora punta por una incidencia ya resuelta
  8. 8 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 1 de diciembre
  10. 10 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cuando la alerta llega demasiado tarde

Cuando la alerta llega demasiado tarde