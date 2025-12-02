Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado La Policía Nacional investiga si se trata de un crimen machista

Agentes policiales frente a la vivienda donde se ha producido el crimen.

Alejandro Hernández Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 19:17 | Actualizado 19:38h.

Terrible hallazgo en un domicilio de Alicante: el cadáver de una mujer apuñalada y un hombre ahorcado, según ha podido conocer TodoAlicante. Homicidios y la Científica ya procesan una escena que apunta a un posible crimen machista, aunque fuentes policiales no lo confirman y piden cautela hasta disponer de un atestado preliminar sólido.

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca, según ha podido confirmar este diario, lo que ha obligado a activar de inmediato el protocolo de homicidios y a asegurar cada estancia del inmueble para evitar contaminación de indicios.

⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Alicante.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) December 2, 2025

El hombre, hallado ahorcado en una de las dependencias, se encuentra igualmente bajo análisis forense para determinar el momento exacto de la muerte y si existe una secuencia temporal coherente entre ambos fallecimientos.