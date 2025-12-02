Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

La Policía Nacional investiga si se trata de un crimen machista

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:17

Terrible hallazgo en un domicilio de Alicante: el cadáver de una mujer apuñalada y un hombre ahorcado, según ha podido conocer TodoAlicante. Homicidios y la Científica ya procesan una escena que apunta a un posible crimen machista, aunque fuentes policiales no lo confirman y piden cautela hasta disponer de un atestado preliminar sólido.

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca, según ha podido confirmar este diario, lo que ha obligado a activar de inmediato el protocolo de homicidios y a asegurar cada estancia del inmueble para evitar contaminación de indicios.

El hombre, hallado ahorcado en una de las dependencias, se encuentra igualmente bajo análisis forense para determinar el momento exacto de la muerte y si existe una secuencia temporal coherente entre ambos fallecimientos.

