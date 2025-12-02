La hermana de la mujer asesinada en Alicante descubrió los cadáveres tras un aviso de la guardería donde estaba el bebé de la pareja La alerta saltó cuando nadie acudió a recoger al menor; al acceder al domicilio, la familiar encontró a la mujer con heridas de arma blanca y al hombre ahorcado en el balcón

El terrible suceso ocurrido durante la tarde de este martes en un domicilio del barrio de Carolinas Altas de Alicante ha salido a la luz gracias a una llamada realizada desde la guardería donde se encontraba el bebé de la pareja, según ha podido conocer TodoAlicante.

La secuencia de los hechos se ha iniciado cuando los responsables del centro infantil comenzaron a preocuparse al ver que, pasada la hora habitual, ningún familiar acudía a recoger al menor, según han explicado fuentes cercanas al caso.

Tras varios intentos fallidos de contactar con los padres, decidieron llamar al siguiente número de referencia que figuraba en la ficha del bebé. Este era el de la hermana de la mujer.

Ese ha sido el motivo por el cual se desplazó de inmediato hasta la vivienda que compartía la pareja, en proceso de separación -según relatan a este diario los vecinos del bloque-, con la intención de comprobar si había ocurrido algún contratiempo.

Ampliar Operativo policial frente al domicilio donde se ha producido el crimen. SHOOTORI

Al llegar y acceder al interior del domicilio, esta familiar se encontró con la terrible escena. En una de las estancias yacía el cuerpo sin vida de su hermana, de 34 años, con múltiples heridas de arma blanca. Allí también descubrió el cuerpo del hombre, de 29 años, ahorcado en el toldo de la terraza.

Ante tal trágico hallazgo, la mujer ha alertado rápidamente a los servicios de emergencia. A partir de ese momento, la Policía Nacional ha desplegado un operativo en el inmueble, acordonando la zona y activando el protocolo de homicidios.

Las primeras diligencias se han centrado en asegurar cada una de las estancias para evitar la contaminación de posibles indicios que permitan esclarecer la secuencia temporal de los hechos. Los investigadores tratan de determinar si existe una relación causal entre ambas muertes.

La Delegación contra la Violencia de Género del Gobierno señala que los primeros indicios apuntan a un posible episodio de este tipo. Con todo, las autoridades insisten en que serán los informes forenses los que establecerán con precisión el momento y las circunstancias.