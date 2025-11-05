Minuto de silencio en Alicante: repulsa al crimen machista de Cristina, asesinada por una herencia El Ayuntamiento y otras instituciones condenan el asesinato a cuchilladas de esta mujer a manos de su pareja y un amigo

Desde la primera campanada del mediodía, el Ayuntamiento de Alicante y otras instituciones de la provincia han guardado un minuto de silencio para condenar el asesinato a cuchilladas de Cristina, una mujer de 37 años, en Alicante el pasado octubre. El Ministerio de Igualdad lo ha confirmado como un crimen de naturaleza machista, con ya 35 víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año.

En la convocatoria han participado miembros de la corporación municipal -PP, PSOE, Vox, Compromía y EU- representantes de los trabajadores municipales, empleados del consistorio y ciudadanos.

Minuto de silencio para condenar el último crimen machista en Alicante.

De esta forma, el Ayuntamiento de Alicante se ha sumado a la convocatoria realizada en el mismo sentido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la Delegación del Gobierno y las Cortes Valencianas para guardar un minuto de silencio a las puertas de los ayuntamientos.

Los presuntos asesinos de Cristina, esta mujer de 37 años, ya están en prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como decretó el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante el pasado 27 de octubre. Ambos fueron detenidos días antes, siendo uno de ellos la pareja de la víctima.

Los acusados quedan investigados en una causa abierta por los delitos de asesinato y robo con violencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Según la investigación, estos ocultaron el cadáver, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, en el domicilio de la propia víctima durante dos semanas, con la intención de deshacerse de él más adelante. La Policía Nacional apunta a un móvil económico como causa del crimen, ya que la mujer había heredado recientemente una importante suma de dinero y varias propiedades.

Más condenas en Alicante

La subdelegación del Gobierno en Alicante también ha condenado el asesinato de Cristina con un minuto de silencio al mediodía en la plaza de la Montañeta. Su encargado, José Antonio Nieves, ha remarcado que este asesinato por violencia de género «señala un gran fracaso como sociedad», al tiempo que ha remarcado que «queremos a las mujeres vives y libres de cualquier tipo de violencia».

Minuto de silencio por Cristina en la Subdelegación del Gobierno.

En este sentido, Nieves ha apuntado que con Cristina ya son 35 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año en España; mientras que el histórico de casos ha ascendido a 1.330 desde el año 2003, cuando se inició el recuento de víctimas por esta lacra social.

Minuto de silencio en Elche.

La ciudad vecina de Elche también ha condenado este crimen a las puertas de su ayuntamiento, en la plaza de Baix. La corporación ha utilizado este gesto como expresión de duelo de rechazo a la violencia contra la mujer.