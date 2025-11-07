Las cinco noticias más destacadas de este viernes 7 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 7 de noviembre.

1 El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición

La nueva edición del Low Festival se marcha de Benidorm. La empresa promotora celebrará el certamen pero busca, mientras tanto, una nueva ubicación en la provincia de Alicante. Así lo han hecho saber este viernes desde la dirección del evento, lamentando que las condiciones económicas de la nueva adjudicataria del recinto «son inviables». Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Alicante se convierte en puerto de moda con la llegada récord de 112 cruceros el próximo año

La ciudad de Alicante vive un momento histórico en su relación con el turismo y el mar. Así lo vaticina el próximo récord a batir de cara al 2026, con previsión de acoger un total de 112 cruceros entre enero y diciembre. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 La jueza de la dana cita a declarar a Pérez Llorca cuando ya sabrá si es candidato a suceder a Mazón

Ya hay día. Una de las comparecencias más esperadas de la instrucción de la dana, la del síndic Juan Francisco Pérez Llorca, se producirá el próximo día 21 de noviembre. Así lo ha notificado este viernes la jueza de Catarroja tras solicitar su comparecencia como testigo la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià. Clica aquí para leer la noticia completa

.

4 La Fundación Renfe planea instalar un tren turístico en Alicante al estilo de la 'Ruta de los Molinos'

Alicante continúa dando pasos agigantados en su apuesta por ser un destino turístico de referencia. Esto lo señalan, ya no solo los datos de ocupación o del propio aeropuerto, sino también las empresas e instituciones interesadas en implantarse en la ciudad y la provincia. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este sábado 8 de noviembre la alerta amarilla por fuertes vientos en varios municipios y comarcas de la provincia de Alicante. El aviso afecta especialmente a zonas del interior, donde se esperan rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora durante la jornada. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa la opción 'Permitir notificaciones'.