Adrián Mazón Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:21

Glaucoma, degeneración macular o retinopatía diabética son algunas de las enfermedades que más ponen en riesgo la vista en España. Muchas veces avanzan en silencio hasta que es demasiado tarde, pero los últimos avances médicos -desde la tomografía de coherencia óptica hasta algoritmos de inteligencia artificial- están cambiando por completo la forma de diagnosticarlas. El doctor Pedro Amat, médico especialista de Vissum Grupo Miranza en Alicante, desgrana las claves de esta nueva era para la oftalmología.

¿Cuáles son las patologías oculares que más amenazan la visión en España?

Principalmente el glaucoma y las enfermedades retinianas, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la retinopatía diabética, las oclusiones vasculares de la retina y la miopía magna con afectación macular.

¿La pérdida de visión causada por estas enfermedades es siempre irreversible?

No siempre, pero muchas veces sí lo es si no se detecta a tiempo. La retinopatía diabética, el edema macular o la DMAE de tipo exudativo o húmedo pueden tratarse con éxito si se detectan en fases iniciales. En otras patologías, como la DMAE en su forma atrófica o seca (que provoca un daño progresivo e irreversible en la mácula), comienzan a surgir nuevas esperanzas de tratamiento. Una de las opciones más prometedoras es la fotobiomodulación, que ha mostrado mayor eficacia cuando se aplica en fases tempranas de la enfermedad. Por eso, el diagnóstico precoz es clave: cuanto antes intervenimos, mayores son las posibilidades de conservar la visión.

Ampliar Revisión ocular de Vissum Grupo Miranza en el Teatro Principal de Alicante. TA

¿Qué avances médicos o tecnológicos están revolucionando el diagnóstico precoz de enfermedades oculares y de retina?

Estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica. La tomografía de coherencia óptica (OCT) es actualmente la prueba estrella: permite obtener imágenes de la retina con una precisión microscópica, de forma rápida e indolora. También se están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a detectar anomalías en retinas de pacientes diabéticos o con riesgo de DMAE, lo que facilita el cribado masivo. Además, la angiografía OCT nos permite estudiar la vascularización de la retina sin necesidad de realizar pruebas con inyección de contraste.

¿Por qué muchas enfermedades de la retina no dan síntomas hasta que ya es demasiado tarde?

Porque la retina no tiene terminaciones nerviosas de dolor y muchos procesos degenerativos o vasculares son silenciosos al inicio. Además, el cerebro compensa la pérdida de visión en un ojo con la del otro, lo que puede enmascarar los síntomas hasta que la enfermedad está avanzada en ambos ojos. En el caso de la DMAE o la retinopatía diabética, por ejemplo, los pacientes no notan cambios hasta que el daño es significativo.

¿Qué señales de alarma debe reconocer cualquier persona para acudir de inmediato al oftalmólogo?

Hay varios síntomas que nunca deben ignorarse, como visión borrosa repentina, pérdida de campo visual (ver zonas negras o 'cortinas'), distorsión de las líneas rectas (metamorfopsias), aparición de muchas moscas volantes (miodesopsias) acompañadas de destellos de luz, manchas oscuras o ceguera central, o pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos. Ante cualquiera de estos signos, se debe acudir de inmediato a un oftalmólogo.

¿Qué papel juega la prevención y cada cuánto se debe revisar la vista?

La prevención es fundamental. Una revisión anual a partir de los 40 años, o antes si existen factores de riesgo (como diabetes, hipertensión, alta miopía o antecedentes familiares), puede marcar la diferencia entre mantener o perder la visión. En pacientes con enfermedades diagnosticadas, el control debe ser más frecuente, según la evolución y el tratamiento.

¿Cómo influyen factores como la diabetes, la edad o incluso las pantallas en la salud ocular?

La diabetes es una de las principales causas de ceguera prevenible, ya que puede provocar retinopatía diabética y edema macular. La edad es otro factor clave, porque muchas patologías como la DMAE o el glaucoma se asocian al envejecimiento ocular. En cuanto al uso excesivo de pantallas, no causa enfermedades graves de retina, pero sí puede provocar síndrome de ojo seco, fatiga visual y empeorar problemas refractivos. Además, en niños, el uso excesivo de dispositivos electrónicos se asocia al aumento de la miopía.

¿Qué aporta un centro como Vissum Grupo Miranza en la lucha contra estas patologías?

Vissum Grupo Miranza es un centro de referencia nacional e internacional en oftalmología, especialmente en retina médica y quirúrgica. Contamos con equipamiento de última generación, un equipo multidisciplinar altamente especializado y una amplia experiencia en el tratamiento integral de enfermedades complejas de la retina. Además, participamos activamente en investigación clínica y en ensayos que nos permiten ofrecer tratamientos innovadores, incluso antes de que estén disponibles de forma generalizada. Nuestra prioridad es la prevención, el diagnóstico precoz y la atención personalizada de cada paciente.