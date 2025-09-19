Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El doctor Jorge Alió en el Congreso de la ESCRS.

Los avances que revolucionan la cirugía ocular desde Alicante triunfan en Europa

El doctor Jorge Alió presenta en Copenhague innovaciones como la lente intraocular Lumina y la terapia celular avanzada para el queratocono

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:34

Las técnicas y materiales que revolucionan la cirugía ocular desde Alicante han triunfado en Europa. El doctor Jorge Alió ha presentado sus avances e innovaciones en el marco del 43º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Cirugía Refractiva (ESCRS), celebrado en Copenhague.

Entre sus aportaciones más destacadas, Alió ha liderado un curso sobre lentes intraoculares EDOF y ha presentado avances en terapia celular avanzada para el queratocono, cirugía refractiva terapéutica y la lente intraocular acomodativa Lumina, una tecnología de autoenfoque que devuelve el rango completo de visión a los pacientes sin necesidad de gafas tras más de 14 años de desarrollo.

El catedrático de Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche también ha participado en la reunión internacional de usuarios fáquicos de biotecnología junto a prestigiosos cirujanos de todo el mundo, además de integrar el comité editorial del Journal of Cataract & Refractive Surgery (JCRS) y formar parte del jurado en la Video Award Ceremony e iNovation Day.

Asimismo, el especialista ha compartido experiencias quirúrgicas sobre las perlas Eyecryl Phakic, colaborado en artículos científicos y presentado un e-póster sobre los resultados de lentes varifocales de baja potencia.

Durante el congreso, Alió también ha mantenido encuentros estratégicos con empresas punteras del sector como Akkolens, ZEISS, Ophtec, Intelon Optics y Hanita Lenses, donde ha conocido de primera mano nuevas soluciones quirúrgicas y dispositivos ópticos de última generación.

Reconocido como el séptimo oftalmólogo más influyente e inspirador del mundo en cirugía de cataratas y refractiva en la lista 'The Ophthalmologist Power List 2025', y único médico español entre los 50 mejores, Jorge Alió ha reforzado durante este congreso en Copenhague el prestigio de la innovación oftalmológica desarrollada en España.

