Los avances que revolucionan la cirugía ocular desde Alicante triunfan en Europa El doctor Jorge Alió presenta en Copenhague innovaciones como la lente intraocular Lumina y la terapia celular avanzada para el queratocono

El doctor Jorge Alió en el Congreso de la ESCRS.

Las técnicas y materiales que revolucionan la cirugía ocular desde Alicante han triunfado en Europa. El doctor Jorge Alió ha presentado sus avances e innovaciones en el marco del 43º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Cirugía Refractiva (ESCRS), celebrado en Copenhague.

Entre sus aportaciones más destacadas, Alió ha liderado un curso sobre lentes intraoculares EDOF y ha presentado avances en terapia celular avanzada para el queratocono, cirugía refractiva terapéutica y la lente intraocular acomodativa Lumina, una tecnología de autoenfoque que devuelve el rango completo de visión a los pacientes sin necesidad de gafas tras más de 14 años de desarrollo.

El catedrático de Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche también ha participado en la reunión internacional de usuarios fáquicos de biotecnología junto a prestigiosos cirujanos de todo el mundo, además de integrar el comité editorial del Journal of Cataract & Refractive Surgery (JCRS) y formar parte del jurado en la Video Award Ceremony e iNovation Day.

Asimismo, el especialista ha compartido experiencias quirúrgicas sobre las perlas Eyecryl Phakic, colaborado en artículos científicos y presentado un e-póster sobre los resultados de lentes varifocales de baja potencia.

Durante el congreso, Alió también ha mantenido encuentros estratégicos con empresas punteras del sector como Akkolens, ZEISS, Ophtec, Intelon Optics y Hanita Lenses, donde ha conocido de primera mano nuevas soluciones quirúrgicas y dispositivos ópticos de última generación.

Reconocido como el séptimo oftalmólogo más influyente e inspirador del mundo en cirugía de cataratas y refractiva en la lista 'The Ophthalmologist Power List 2025', y único médico español entre los 50 mejores, Jorge Alió ha reforzado durante este congreso en Copenhague el prestigio de la innovación oftalmológica desarrollada en España.