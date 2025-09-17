Revisiones oculares gratuitas este viernes en el Teatro Principal de Alicante Vissum Grupo Miranza instalará una unidad de detención precoz de patologías de retina

El Teatro Principal de Alicante abrirá sus puertas este viernes 19 de septiembre para ofrecer revisiones oculares gratuitas de la mano de Vissum Grupo Miranza. El grupo experto en Oftalmología instalará en el coliseo una unidad de detección precoz de patologías de retina.

Durante toda la jornada, los expertos de Vissum Grupo Miranza realizarán, con equipos portátiles de última generación, revisiones del fondo del ojo con el objetivo de frenar y evitar la pérdida de visión asociada a una patología de retina.

A partir de los resultados obtenidos, los especialistas valorarán la necesidad de realizar un seguimiento más profundo de la retina y orientarán a los pacientes con sospecha de patología para alcanzar un diagnóstico y tratamiento los antes posible.

Prevención frente a las patologías

Según un estudio de la Asociación Mácula Retina, más de dos mil millones de personas en el mundo sufren pérdida de visión debido a las enfermedades degenerativas de la retina. En España, casi el 80% de la población tiene algún defecto visual y casi ocho millones de españoles tendrán problemas visuales en 2030, lo que supondría un incremento del 103% en tan solo 10 años.

Por eso, los expertos de Vissum Grupo Miranza aseguran que «una detección temprana de posibles patologías hará que los pacientes obtengan mejores resultados en sus tratamientos». Es por ello por lo que durante la campaña de revisiones ponen especial énfasis en la necesidad de identificar y vigilar la evolución de las personas con factores de riesgo, como edad avanzada, alta miopía, diabetes, tabaquismo o hipertensión, entre otros.

Revisiones periódicas

Desde Vissum Grupo Miranza detallan que la retina es una capa fina y esencial del ojo que se encarga de transformar la luz en imágenes, permitiendo que la visión funcione correctamente. Por este motivo, cualquier daño en esta membrana interna puede tener consecuencias permanentes.

Los expertos en retina del grupo especializado en Oftalmología advierten de que «muchas de las enfermedades asociadas a esta zona, si no se detectan en fases tempranas, pueden derivar en una pérdida de visión parcial o incluso total».

En este sentido, señalan la importancia de concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y detección precoz de estas patologías, ya que un diagnóstico temprano permite aplicar tratamientos que contribuyen a frenar o evitar la ceguera.

