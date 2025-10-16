La plaza de toros de Alicante transforma el ruedo en la gran carpa bávara del Oktoberfest La ciudad celebrará durante dos semanas la fiesta de la cerveza con degustaciones, comida alemana, música y el concurso de levantamiento de jarras

La plaza de toros de Alicante se prepara para convertirse en el epicentro mediterráneo del Oktoberfest Paulaner. El ruedo se transformará durante dos semanas en una gran carpa bávara de cinco mil metros cuadrados para celebrar la fiesta de la cerveza.

Las puertas de esta gran carpa abrirán del 24 de octubre al 9 de noviembre, con la intención de servir más de 75.000 litros de cerveza entre los asistentes. Eso sí, la propuesta va más allá de las jarras, ya que la instalación contará con la auténtica gastronomía alemana.

De este modo, la transformación de Alicante en el festival de Múnich pretende ofrecer una experiencia única de tradición, música y diversión a través del paladar. Por ello, a los grifos de cerveza Paulaner se sumarán los 'food trucks' con todo tipo de platos.

Así, el interior de la gran carpa bávara que se instalará en la plaza de toros de Alicante se cocinarán algunas de las recetas más emblemáticas de Alemania, como bretzels recién horneados, salchichas bockwurst y bratwurst, codillo al estilo bávaro, patatas y la tradicional tarta apfelstrudel. Además, se suman hamburguesas, alitas de pollo y postres.

La entrada al recinto será gratuita, con horarios de lunes a viernes de 18 a 01 horas, y fines de semana entre las 12 y 01 horas.

El ritual del barril de cerveza

La Oktoberfest de Alicante en la plaza de toros aspira a ser el gran homenaje de la cerveza. Por ello, los camareros irán vestidos con trajes típicos de Baviera y servirán tres formatos de jarras, de medio, uno y dos litros. También habrá cerveza sin alcohol o sin gluten.

El pistoletazo de salida de esta gran carpa bávara será el 24 de octubre a las 19 horas con la tradicional apertura del primer barril de cerveza al grito de 'O'Zapft is!' ('¡Ya está abierto!'), con el que se llenará la primera jarra de un litro. Este ritual será el que marque el inicio de la fiesta del Oktoberfest en Alicante.

Música y concurso de jarras

Durante la celebración del Oktoberfest, la plaza de toros de Alicante cambiará la arena por el césped y sobre él reposarán mesas alargadas, bancos corridos y luces ambientales para recrear el ambiente de las carpas de Múnich.

Estas dos semanas de fiesta de la cerveza en Alicante contarán con distintos juegos y actividades para entretener al público y amenizar la cita. Entre ellas, el popular concurso de levantamiento de jarras, que pondrá a prueba la fuerza y resistencia de los participantes.

Además, un DJ animará cada jornada con sesiones en directo, ofreciendo una mezcla variada de música. También habrá actuaciones que completarán la experiencia del Oktoberfest de Alicante.

