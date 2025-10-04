Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elisa Vidal con el 'Espresso martini transparente'.
Elisa Vidal con el 'Espresso martini transparente'. MIRIAM GIL ALBERT
Historias con delantal

'Espresso martini transparente', el cóctel que rompe las reglas del café llega a Alicante Gastronómica

La mixóloga Elisa Vidal presenta una creación que destila los granos para lograr una base invisible, pero mantiene intacto su aroma y sabor

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:25

Comenta

En un mundo donde la coctelería se reinventa cada día, un cóctel ha logrado romper todas las reglas y poner a prueba los sentidos: el 'Espresso martini transparente'. La creadora de esta receta revolucionaria es Elisa Vidal, máster bartender y apasionada de la destilación, que este fin de semana lo presenta en la feria Alicante Gastronómica, dentro del 'stand' de hotel La plantación, en colaboración con Saberes y Sabores.

La trayectoria de Elisa Vidal está marcada por un vínculo muy personal con los aromas. «He tenido una historia muy íntima con la destilación», explica. Antes de trabajar con bebidas, la mixóloga ya experimentaba destilando perfumes, lo que marcó su sello característico, crear cócteles con un profundo fundamento aromático. «Tengo mucho cuidado con los aromas porque es uno de los sentidos que más acapara y es el que más memoria a largo plazo crea».

La bartender Elisa Vidal. MIRIAM GIL ALBERT

Fue precisamente ese amor por la destilación lo que la llevó a un desafío inesperado. ¿Y si el café, con su color oscuro tan característico, pudiera transformarse en una bebida cristalina? La idea surgió al ver un martini transparente y plantearse el reto de llevar ese mismo concepto al universo del café.

El reto de destilar café

Al principio parecía imposible, pero Vidal decidió recurrir a su técnica más precisa: la destilación. «Dije, voy a destilar café». Primero lo intentó con agua y sin alcohol, simplemente para comprobar qué podía extraer del grano. El resultado fue un hidrólito que «huele y sabe a café», aunque a la vista se presenta como un líquido completamente transparente.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Ese hallazgo abrió la puerta a nuevas combinaciones. Si existe café blanco en grano, le vino a la mente, ¿por qué no habría también un licor de café blanco? Y así fue como descubrió a la empresa gallega La fabulosa, especializada en elaborar licor de café blanco transparente.

La receta transparente

Con esos elementos en la mano, Vidal comenzó a dar forma a su receta definitiva. El 'Espresso martini transparente' se elabora con su hidrólito de café, vodka, sirope de azúcar, licor de café blanco y un toque de café transparente, con espuma de café en el remate final. El resultado es un cóctel que desconcierta la vista, despierta la mente y conquista el paladar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante
  2. 2 Persecución en la A7 de Alicante: un fugitivo buscado por asesinato, un criminal reincidente y una lancha de 120.000 euros robada en Francia
  3. 3 Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias
  4. 4 Varapalo del Gobierno a Alicante al dejar sin fondos europeos proyectos clave como Cigarreras, Lo Morant o Tómbola
  5. 5 La provincia de Alicante se abre a tener conexiones aéreas con la ciudad de Tokio
  6. 6 La mejor tarta de chocolate del mundo premiada en Alicante lleva humo y vainilla
  7. 7 Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»
  8. 8 Alicante Gastronómica arranca a lo grande con estrellas internacionales y el reto de conquistar a 75.000 visitantes
  9. 9 Jeremy de León se lesiona y el Hércules espera que no viaje con Puerto Rico
  10. 10 Los vecinos del Raval Roig de Alicante diseñan un plan para transformar el barrio y frenar la turistificación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante 'Espresso martini transparente', el cóctel que rompe las reglas del café llega a Alicante Gastronómica