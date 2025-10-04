'Espresso martini transparente', el cóctel que rompe las reglas del café llega a Alicante Gastronómica

Adrián Mazón Alicante Sábado, 4 de octubre 2025, 07:25 Comenta Compartir

En un mundo donde la coctelería se reinventa cada día, un cóctel ha logrado romper todas las reglas y poner a prueba los sentidos: el 'Espresso martini transparente'. La creadora de esta receta revolucionaria es Elisa Vidal, máster bartender y apasionada de la destilación, que este fin de semana lo presenta en la feria Alicante Gastronómica, dentro del 'stand' de hotel La plantación, en colaboración con Saberes y Sabores.

La trayectoria de Elisa Vidal está marcada por un vínculo muy personal con los aromas. «He tenido una historia muy íntima con la destilación», explica. Antes de trabajar con bebidas, la mixóloga ya experimentaba destilando perfumes, lo que marcó su sello característico, crear cócteles con un profundo fundamento aromático. «Tengo mucho cuidado con los aromas porque es uno de los sentidos que más acapara y es el que más memoria a largo plazo crea».

Fue precisamente ese amor por la destilación lo que la llevó a un desafío inesperado. ¿Y si el café, con su color oscuro tan característico, pudiera transformarse en una bebida cristalina? La idea surgió al ver un martini transparente y plantearse el reto de llevar ese mismo concepto al universo del café.

El reto de destilar café

Al principio parecía imposible, pero Vidal decidió recurrir a su técnica más precisa: la destilación. «Dije, voy a destilar café». Primero lo intentó con agua y sin alcohol, simplemente para comprobar qué podía extraer del grano. El resultado fue un hidrólito que «huele y sabe a café», aunque a la vista se presenta como un líquido completamente transparente.

Ese hallazgo abrió la puerta a nuevas combinaciones. Si existe café blanco en grano, le vino a la mente, ¿por qué no habría también un licor de café blanco? Y así fue como descubrió a la empresa gallega La fabulosa, especializada en elaborar licor de café blanco transparente.

La receta transparente

Con esos elementos en la mano, Vidal comenzó a dar forma a su receta definitiva. El 'Espresso martini transparente' se elabora con su hidrólito de café, vodka, sirope de azúcar, licor de café blanco y un toque de café transparente, con espuma de café en el remate final. El resultado es un cóctel que desconcierta la vista, despierta la mente y conquista el paladar.

