The Bonfire Alfonso el Sabio to Establish New Festival Areas and a Market in Alicante's City Centre Streets

Las calles del centro de Alicante contarán con nuevos racós y un mercadillo de cara a las próximas Hogueras. Así lo ha anunciado la foguera Alfonso el Sabio tras trazar el nuevo mapa de su distrito, del que ha «recuperado la plena disposición».

De este modo, la comisión -que volverá a plantar en categoría Especial el próximo mes de junio- acata el decreto municipal que prohíbe la instalación de mesones-bar en los distritos y apuesta por plantar tres racós y un mercadillo en las calles que le corresponden.

Esto se debe al proceso de «reinvención» que la foguera ha vivido en los últimos meses para continuar su apuesta por el crecimiento de la comisión que le ha permitido dar el salto a la máxima sección, cuyo baremo mínimo de plantà se sitúa en 85.000 euros de cara a 2026.

Así, para asegurar este primer año y continuar por otros tantos en Especial -con la vista puesta en la celebración del centenario de las Hogueras de Alicante, con un papel importante como foguera fundadora-, Alfonso el Sabio ha elaborado el proyecto «más ambicioso y significativo» de su historia.

«Uno de los principales avances conseguidos ha sido el reconocimiento de la propiedad del distrito para su uso por parte de la hoguera, un espacio que llevaba años limitado y que todos sus intentos de recuperación habían quedado históricamente en silencio», ha remarcado la comisión.

Las concejalías de Fiestas y Seguridad, así como Protección Civil y la Federació de les Fogueres de Sant Joan, según la propia foguera, avalan la reivindicación, la cual marcará «un punto de inflexión en su evolución». Y es que la propia comisión se ha adelantado a la reorganización de los distritos anunciada por el órgano gestor de las fiestas.

De este modo, ya han presentado a estos organismos y entidades el plan de su próxima plantà, que «cumple con la normativa BIC que protege los elementos esenciales de las Hogueras de San Juan».

Por ello, el eje del proyecto se situará en la confluencia de la avenida Alfonso el Sabio con la calle Belando, junto a la foguera. Desde ese punto partirá un primer racó hasta la intersección con la calle Campos Vasallo.

Los racós de Alfonso el Sabio se plantarán en la misma avenida, en la calle Belando y en Pablo Iglesias

El segundo racó de la foguera Alfonso el Sabio se ubicará en la misma avenida, hasta la calle Capitán Segarra, mientras que el tercero se instalará en la calle Pablo Iglesias. En cuanto al mercadillo, su localización definitiva está aún por concretarse.

El proyecto, presentado ante la Concejalía de Fiestas y la Federació, cuenta «con buena acogida y pretende sentar las bases del crecimiento de la hoguera y contribuir al realce de las fiestas oficiales de Alicante», aseguran.