La reforma de los mercados de Plaza Madrid y Barcelona comenzará en el primer trimestre de 2026 Elche aprueba los proyectos de ejecución y licitación de las obras, que supondrán una inversión global de 4,8 millones de euros para revitalizar el barrio de Carrús

Recreación del futuro Mercado de Plaza Madrid, que será completamente renovado para ofrecer un espacio moderno, accesible y abierto al barrio de Carrús.

Ismael Martinez Elche Jueves, 16 de octubre 2025, 16:13 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves los proyectos de ejecución y el inicio de los expedientes de licitación para la reforma de los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona en Elche, una actuación con una inversión global cercana a 4,8 millones de euros. Ambos proyectos forman parte del compromiso municipal de impulsar el comercio local y mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio de Carrús.

La edil de Mercados, Loli Serna, ha destacado que «la reforma de ambos espacios ha sido consensuada con los propios placeros, tal y como nos comprometimos». La concejala ha explicado que la semana pasada se celebró una reunión técnica con los arquitectos y comerciantes «para detallarles cómo quedaban los proyectos».

Respecto al Mercado de Plaza Madrid, Serna ha señalado que el proyecto contempla «una reforma integral de dos plantas, con 34 puestos redistribuidos» para mejorar la accesibilidad y la comodidad de vendedores y clientes. La inversión será de 2,5 millones de euros y el plazo de ejecución se estima entre 10 y 12 meses.

En cuanto al Mercado de Plaza Barcelona, la edil ha indicado que la inversión ascenderá a 2,2 millones de euros, con un plazo similar. «En este caso, la planta baja se destinará al mercado y la superior a oficinas municipales de atención al ciudadano, donde se ubicará también la Concejalía de Mercados», ha explicado. «Los placeros actuales, unos 14, se concentrarán en la planta inferior, tal como ellos mismos han solicitado», ha añadido.

Montaje con las imágenes del futuro Mercado de Plaza Madrid, los planos del proyecto y una vista del entorno urbano donde se integrará el nuevo edificio. A.E.

Además, Serna ha asegurado que «el Ayuntamiento asumirá íntegramente el coste de la reforma, algo muy importante si recordamos que la última intervención, hace 25 años, la tuvieron que costear los propios placeros».

La concejala también ha anunciado que su departamento trabaja en un nuevo proceso de concesiones para regularizar la situación actual. «Queremos hacerlo de la mano de los placeros, ayudándoles en todo y garantizando que quienes deseen continuar puedan hacerlo en las mejores condiciones legales», ha subrayado.

Por su parte, el edil de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha destacado que ambos proyectos «forman parte de una transformación integral del barrio de Carrús, que incluye también la reforma realizada en las calles José García Fernández y Ausiàs March, donde se ubican los mercados».

«El proyecto del Mercado de Plaza Madrid, redactado por Escalar Estudio de Arquitectura, busca una reforma total y una integración con el entorno urbano de la plaza, contemplando incluso usos de restauración vinculados al mercado y puestos que podrán abrir hacia la calle», ha señalado Guilabert.

En cuanto al Mercado de Plaza Barcelona, ha explicado que «el proyecto, elaborado por Amorós Rubiato Navarro Arquitectos, combina el uso comercial y administrativo, con la planta baja dedicada al mercado y la superior a dependencias municipales».

El concejal ha recordado que ambos proyectos «fueron presentados a fondos europeos y son compromisos de ciudad que no van a sufrir ningún tipo de alteración». Además, ha manifestado que «la previsión es que las obras comiencen en el primer trimestre de 2026 y que en 2027 estos dos mercados sean ya una realidad».

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha ratificado la adjudicación de las obras de reurbanización de la calle Clara Campoamor a la empresa Construcciones Hermanos Espí por un importe de 373.286 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La portavoz municipal, Inma Mora, ha explicado que «se trata de una reivindicación histórica de los vecinos del entorno, que llevaban más de 20 años esperando una solución definitiva».

También se ha adjudicado de forma provisional el contrato de desbroce y limpieza de caminos y parcelas municipales a la mercantil Construcciones, Mantenimientos y Servicios Energéticos y Medioambientales S.L.U. por un importe de 287.000 euros.