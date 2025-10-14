El Mercado Medieval regresa al centro histórico de Elche del 6 al 9 de noviembre El Festival celebra su 30 aniversario bajo el lema 'Celebratio', con más de 30 actividades culturales, teatrales y musicales por toda la ciudad

El alcalde Pablo Ruz y la edil Irene Ruiz presentan el cartel y la programación del XXX Festival Medieval de Elche en Las Clarisas.

Ismael Martinez Elche Martes, 14 de octubre 2025, 14:26

El Claustro de Las Clarisas ha acogido la presentación del XXX Festival Medieval de Elche, que este año se celebra del 21 de octubre al 9 de noviembre bajo el lema 'Celebratio', una edición especial con la que se conmemoran tres décadas de historia de este emblemático evento.

El alcalde, Pablo Ruz, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de un festival «que combina tradición y celebración en torno a la Festa» y ha recordado que «nació hace 30 años para contextualizar el ciclo otoñal del Misteri d'Elx». Ruz ha anunciado que el Mercado Medieval tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre en el entorno de la Basílica de Santa María, tras las representaciones del Misteri.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que el festival «es un referente cultural y turístico tras 30 ediciones» y que este año incorpora nuevos espacios, como el Patio de Armas del Palacio de Altamira, que acogerá el espectáculo Poeta Soldado, una fusión de danza, teatro y música.

La programación incluye más de una treintena de actividades repartidas entre calles y plazas del centro histórico y espacios culturales como el Gran Teatro, Tramoia y Las Clarisas. Entre las citas destacadas se encuentran los conciertos de Luar na Lubre (26 de octubre), el humor de Pepe Viyuela con «Guitón Onofre» (30 de octubre) y el espectáculo familiar Farra (31 de octubre).

También habrá teatro y música en Las Clarisas, con el concierto Ecos de las tres culturas (6 de noviembre), la obra La Lengua en Pedazos (7 de noviembre) y la exposición 30 Festivales en carteles, que repasa la historia del certamen.

El Gran Teatro y la Plaza de Baix serán focos principales de actividad, con actuaciones de Irish Treble, la Banda Sinfónica de Elche y el espectáculo musical Entre velas, con temas de Juego de Tronos o El Señor de los Anillos.

El programa se completa con el pasacalles Nomadesh, el espectáculo de fuego La Leyenda de Ignis y el piromusical «Celebrare», cierre del Año Jubilar. Como broche final, el correfocs «Nit Màgica» de Xarxa Teatre llenará el centro histórico de luz, color y pólvora.

El autor del cartel, el artista ilicitano Antonio Mora, ha explicado que el lema de este año «es un acto de invocación, un puente entre siglos que cruzamos sin miedo con las manos abiertas al asombro». Además, ha añadido que su obra «se inspira en manuscritos festivos y en la iconografía del gozo, como una llamada a la imaginación y a la alegría colectiva».