El alcalde Pablo Ruz y el edil Francisco Soler presentan las líneas fundamentales del presupuesto municipal de 2026 en el Ayuntamiento de Elche. A.E.

Elche presenta un presupuesto récord para 2026 con previsión de estabilidad económica municipal

Las cuentas alcanzan los 288 millones en ingresos y 284 en gastos, con bajada del IBI y 40 millones en inversiones

Ismael Martinez

Elche

Martes, 7 de octubre 2025, 17:27

Comenta

El Ayuntamiento de Elche ha presentado este lunes las líneas fundamentales del presupuesto municipal de 2026, que prevé estabilidad presupuestaria y unas cifras históricas: 288 millones de euros en ingresos y 284 millones en gastos,según destacan desde el equipo de gobierno.

El alcalde Pablo Ruz ha expuesto que se trata del «presupuesto más alto de la historia de la ciudad». Además ha afirmado que se aprobará «en tiempo y forma en el pleno de noviembre», antes de que comience el año 2026. En su presentación, el primer edil ha subrayado que «informar previamente de las líneas generales del presupuesto es un acto de transparencia».

Las cuentas de Elche para 2026 contemplan en el apartado de ingresos la bajada acumulada del 5% en el IBI, la subida de la tasa de basuras «impuesta por el Gobierno de España» y 40 millones de euros en inversiones. En gastos, se prevé un incremento del 3% en personal (que incluye la subida salarial de los funcionarios), un 2,5% en bienes y servicios, y 4 millones más destinados al mantenimiento de parques y jardines.

Por su parte, el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha informado que el presupuesto se ha elaborado conforme al plan presupuestario 2025-2028 y al Plan Económico Financiero (PEF) avalado por la Generalitat.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Soler ha añadido que las cuentas de 2026 parten de una estimación de superávit, como en el ejercicio anterior, aunque ha recordado que «pueden surgir causas sobrevenidas» que alteren el escenario, como «el ciberataque o el caso de las viviendas de Clara Campoamor».

