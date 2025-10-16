Elche sumará un hotel con 40 habitaciones en pleno centro El nuevo establecimiento se ubicará en la calle Solares, en la antigua sede de la ONCE, y requerirá una inversión de tres millones de euros

El antiguo edificio de la ONCE en la calle Solares se transformará en un hotel de 40 habitaciones en el centro de Elche.

Ismael Martinez Elche Jueves, 16 de octubre 2025, 11:26

Elche contará en 2027 con un nuevo hotel en la calle Solares, en el antiguo edificio de la ONCE, situado en pleno centro de la ciudad. El proyecto, impulsado por un grupo de empresarios locales, contempla la construcción de un establecimiento con 40 habitaciones y una capacidad aproximada de 100 huéspedes diarios.

El alcalde Pablo Ruz ha destacado este miércoles que «esta es una buena noticia para el turismo, el casco histórico y el municipio en su conjunto, ante el problema de plazas hoteleras que existe». En este sentido, ha recordado «el interés de este gobierno en los últimos dos años por fomentar la instalación de nuevos establecimientos hoteleros en Elche».

Ruz ha añadido que «esperamos que este anuncio sea una llamada de atención para que los empresarios construyan hoteles en el municipio, porque los necesitamos», y ha explicado que actualmente Elche dispone de 1.760 plazas hoteleras, entre hoteles y hostales, sin contar campings ni pisos turísticos. «Tenemos déficit de hoteles en Elche, porque del total de 700.000 pernoctaciones anuales, solo el 20 % corresponde a camas hoteleras», ha señalado.

El promotor del proyecto, Liberto Román, junto con Francisco Pérez y Pablo Sánchez, a través de la empresa Solar 14 Keys SL, ha explicado que «los trabajos se centrarán en la rehabilitación interior y exterior del edificio, que se encuentra en buen estado y dispone de gran luminosidad gracias a los patios interiores».

«La ubicación era una premisa para el desarrollo de este nuevo hotel en el centro de la ciudad», ha afirmado Román, quien ha indicado que el operador decidirá las características finales del establecimiento. El proyecto cuenta con una inversión cercana a los tres millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.