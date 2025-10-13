La Generalitat financiará con 2,5 millones de euros la tercera fase de regeneración del barrio ilicitano de San Antón El Ayuntamiento de Elche y el Consell ultiman el convenio para construir un nuevo edificio de 45 viviendas y urbanizar el entorno

Ismael Martinez Elche Lunes, 13 de octubre 2025, 13:00

El Ayuntamiento de Elche formalizará en las próximas semanas el convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana que permitirá construir un nuevo edificio de 45 viviendas en el barrio de San Antón, dentro de la tercera fase del plan de regeneración urbana.

El Consell ha aprobado el incremento del gasto plurianual destinado a esta actuación, con una inversión total de 2,5 millones de euros que se distribuirá entre 2025 y 2028: 500.000 euros en 2025, 500.000 en 2026, un millón en 2027 y 500.000 en 2028, detalla el consistorio ilicitano.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto global de 5,5 millones de euros, contempla además la urbanización del entorno y la demolición del bloque 8 de San Antón. La gestión de la parte municipal de la actuación será asumida por Pimesa, la empresa pública del Ayuntamiento de Elche.

Esta nueva inversión supone un paso decisivo en la transformación integral del barrio, que continúa avanzando gracias a la colaboración entre administraciones para mejorar la calidad de vida y la integración urbana de San Antón.