Elche instalará cámaras para monitorizar los barrancos de Los Arcos y Barbasena con recursos propios El alcalde Pablo Ruz anuncia que el Ayuntamiento asumirá la vigilancia ante la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura a instalar los sistemas

Ismael Martinez Elche Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:59

El Ayuntamiento de Elche instalará sistemas propios de vigilancia y monitorización en los barrancos de Los Arcos y Barbasena, tras la negativa, según ha expuesto, de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a implantar estos mecanismos de control en tiempo real del caudal durante los episodios de lluvias.

El alcalde, Pablo Ruz, ha explicado que «este Ayuntamiento será el encargado de instalar con recursos propios, solos, las cámaras de vigilancia, como ya hicimos hace meses en varios puntos del barranco de San Antón, ante la actitud obstructiva de las Confederaciones del Júcar y del Segura».

Ruz ha subrayado que las tareas de limpieza y desbroce de los cauces continuarán realizándose «aunque excedan la competencia municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. Seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, aunque sea con recursos propios. Lo primero es la seguridad de los ilicitanos».

El alcalde ha recordado que el pleno de noviembre de 2024 aprobó por unanimidad solicitar a ambas confederaciones la limpieza y monitorización de todos los barrancos del término municipal. Ocho meses después, la respuesta fue negativa, tanto en el caso de la limpieza como en el de la instalación de cámaras.

«La respuesta ha sido no a todo. A la monitorización, a la limpieza y a la supervisión de los barrancos. Incluso se afirma que Los Arcos y Barbasena no presentan riesgo, cuando se ha demostrado que el sistema de cámaras es eficaz, como ya comprobamos en el barranco de San Antón», ha comentado Ruz.