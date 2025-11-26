'La Navidad de siempre' llega a Elche con más de cien actividades para todas las edades El encendido navideño abrirá una agenda repleta de actos, con espectáculos, tradición y propuestas para disfrutar en familia

Ismael Martínez Elche Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:09

El Ayuntamiento de Elche ha presentado esta mañana la programación oficial de Navidad, que dará comienzo este sábado 29 de noviembre a las 19:15 horas con el encendido del alumbrado en Plaza de Baix. Minutos después, a las 19:45 horas, tendrá lugar el primer espectáculo de las Coronas de los Reyes Magos, instaladas en la Plaza del Congreso Eucarístico.

El lema elegido este año es 'La Navidad de siempre', y el autor del cartel es el artista ilicitano Pablo Piñas, quien ha representado al niño Jesús y a San José como figuras centrales. Piñas ha explicado que San José «representa la humanidad más perfecta que acoge, abraza y cuida a su hijo, y esa es la Navidad de siempre». Además, ha detallado que su obra incorpora elementos identitarios como la basílica de Santa María, el Palmeral y la magrana del Misteri d'Elx, en homenaje al Año Jubilar.

La edil de Festejos, Inma Mora, ha anunciado que el Ayuntamiento ha preparado más de cien actividades entre el 29 de noviembre y el 6 de enero «para compartir y disfrutar en familia, con amigos y sentir el espíritu navideño en cada rincón, barrio, calle y pedanía del municipio».

Toda la programación se encuentra disponible en www.navidadenelche.es , además de en los 10.000 programas de mano distribuidos en diferentes oficinas municipales. «Es una página viva, que se irá actualizando e incorporando modificaciones o nuevos actos según sea necesario», ha subrayado Mora.

La programación incluye citas destacadas como la inauguración de la Plaza de la Navidad el 5 de diciembre, la apertura del belén municipal el día 6 seguida del pregón de Navidad en el Gran Teatro, la cabalgata de Papá Noel el 20 de diciembre, el Belén Viviente el 25, la San Silvestre y las campanadas el 31, el Campamento Real en la Torre Vaillo del 3 al 5 de enero y la tradicional Cabalgata de Reyes Magos que recorrerá la ciudad el 5 de enero.

El alcalde, Pablo Ruz, ha presentado también el vídeo oficial de estas fiestas, un audiovisual que combina imágenes actuales con fotografías históricas procedentes de la Cátedra Pedro Ibarra, animadas mediante inteligencia artificial. «Podemos ver cómo hemos evolucionado y cómo se celebraba y se celebra la Navidad como siempre en nuestro municipio», ha señalado.

Sobre el cartel, Ruz ha destacado «el protagonismo del niño Jesús y de la figura paterna de San José, que aparece portándolo en brazos cuando solemos ver a la Virgen María en ese papel». Además, ha agradecido al artista su trabajo y «el tributo a las familias, al hogar y a los valores que representan estas fechas».

El alcalde ha recordado que la Navidad «es un eje vertebrador» para el actual equipo de gobierno, «por todo lo bueno que aporta a la sociedad y porque estos días son para todos los ilicitanos». Asimismo, ha anunciado que este año se ampliará la iluminación navideña, con más de 2,2 millones de luces led instaladas en barrios y pedanías en forma de arcos, guirnaldas y diferentes elementos ornamentales.