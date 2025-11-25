Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Primeras labores de limpieza y desbroce en el acueducto de Riegos de Levante para preparar su futura restauración. A.E.

Elche inicia la limpieza del acueducto de Riegos de Levante como paso previo a su restauración

La intervención forma parte de un proyecto municipal para recuperar y difundir el patrimonio hidráulico del término ilicitano

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

El Ayuntamiento de Elche, en colaboración con Riegos de Levante, ha comenzado los primeros trabajos de limpieza y desbroce del acueducto de la entidad, una infraestructura hidráulica clave para el municipio. Las labores iniciadas este martes incluyen la retirada de escombros y material acumulado, con el objetivo de preparar la zona para una futura intervención de restauración.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha explicado que estos trabajos «suponen el inicio del proceso que nos llevará a un convenio de colaboración en 2026 para la recuperación íntegra de esta infraestructura tan importante para nuestro municipio».

Asimismo, ha señalado que el acueducto se integrará en el proyecto municipal de puesta en valor del patrimonio hídrico, un itinerario que conectará el Pantano de Elche, el futuro Museo del Agua (cuyas obras están próximas a finalizar), el acueducto de Riegos de Levante y el Azud de la Argamasa.

Distintos momentos de las labores de desbroce y preparación del acueducto de Riegos de Levante para su futura restauración. A.E.
Imagen principal - Distintos momentos de las labores de desbroce y preparación del acueducto de Riegos de Levante para su futura restauración.
Imagen secundaria 1 - Distintos momentos de las labores de desbroce y preparación del acueducto de Riegos de Levante para su futura restauración.
Imagen secundaria 2 - Distintos momentos de las labores de desbroce y preparación del acueducto de Riegos de Levante para su futura restauración.

Por su parte, el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, ha recordado la relevancia histórica y funcional del acueducto, «por donde siguen circulando hasta 1.700 litros por segundo y que abastece a más de 9.000 comuneros».

Bru ha destacado que «es un acueducto por donde sigue pasando la vida», y que la recuperación del patrimonio es un objetivo esencial para la entidad. «Estas actuaciones de limpieza son el primer paso para que el viandante pueda observarlo y disfrutarlo como merece», ha afirmado.

El presidente de la entidad también ha subrayado que la actuación «permitirá que el acueducto deje atrás el estado de descuido en el que se encontraba». Ha añadido que Riegos de Levante mantiene su compromiso con la conservación de todas sus infraestructuras: «No escatimamos recursos porque sabemos que esta obra ha dado vida a gran parte del sur de la provincia de Alicante y sigue siendo esencial para el progreso económico».

