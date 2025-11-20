Elche activa la compra de decenas de cámaras para vigilar edificios públicos y zonas sensibles del municipio El nuevo contrato incluye 115 dispositivos y se suma a la aprobación de la ampliación del programa de envejecimiento activo y mejoras en transporte urbano

Ismael Martinez Elche Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:09

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al contrato que permitirá desplegar un amplio sistema de videovigilancia en distintos puntos de Elche, así como en edificios públicos del municipio. El acuerdo contempla el suministro de 65 cámaras interiores, 35 exteriores y 15 lectores automáticos de matrículas, que serán instaladas por la mercantil Sabico Seguridad S.A. por un importe total de 138.674 euros.

El portavoz adjunto, Claudio Guilabert, ha explicado que la finalidad del proyecto es «monitorizar puntos críticos en el casco urbano, pedanías o caminos concretos en función de las necesidades», y que el sistema estará controlado directamente por la Policía Local. El suministro deberá completarse en un plazo de dos meses y reforzará la seguridad en centros culturales, museísticos, sociales y en zonas estratégicas del término municipal.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación definitiva a Podium Gestión Integral del contrato para la gestión del programa de envejecimiento activo, impulsado por la Concejalía de Familia, Infancia y Mayores. El programa duplicará su inversión hasta los 80.000 euros anuales, con nuevas actividades como natación y ejercicios acuáticos, y ampliará la oferta hasta 2.500 horas de talleres al año. Las actividades, todas gratuitas, están orientadas a mejorar la salud física, cognitiva y emocional de personas mayores de 60 años empadronadas en Elche.

Por otra parte, se ha autorizado el inicio del expediente de licitación de la fase II de las obras para mejorar la accesibilidad y colocar nuevas marquesinas en paradas del autobús urbano. El presupuesto base asciende a 190.472 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas disponen ahora de 20 días naturales para presentar sus ofertas. Guilabert recordó que la fase I ya actuó en zonas como la Ciudad de la Justicia, el Centro de Salud de Altabix o la calle Diagonal.

La Junta también ha aprobado la adjudicación provisional de un contrato de renovación del parque móvil municipal, valorado en 158.000 euros, que permitirá adquirir un furgón, un furgón largo con cesta de 15 metros y un turismo berlina.

Finalmente, se ha acordado la fusión de las secciones electorales 006 y 007 del Distrito 04 en una única sección con 1.145 electores, dentro de los márgenes establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, según indican fuentes municipales. La sección unificada se encuentra en el entorno de las calles Asunción Parreño García, Pablo Surra de Garay, Juan Díez Martínez, José María Soler Agulló, Monserrate Guilabert Valero y León Sánchez Sáez.