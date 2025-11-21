Semana grande en Elche con motivo del XXV aniversario del Palmeral como Patrimonio Mundial La ciudad inicia una celebración especial con actividades culturales, gastronómicas, divulgativas e institucionales vinculadas a esta efeméride

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha presentado el vídeo y los carteles conmemorativos del XXV aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una efeméride que la ciudad celebrará la próxima semana con una amplia programación cultural, gastronómica y divulgativa.

Durante el acto, el edil del área, José Antonio Román, ha señalado que este material «abre oficialmente una semana intensa dedicada al Palmeral, nuestro símbolo más importante y un legado único que nos define como ciudad». El vídeo, que será difundido en redes sociales y en plataformas nacionales e internacionales, muestra la esencia, la historia y la belleza paisajística del Palmeral ilicitano.

Junto a la pieza audiovisual, se han presentado dos carteles conmemorativos que podrán recogerse a partir del próximo jueves en el Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo. Román ha explicado que uno de ellos representa «el encaperuzado en las palmeras y los trabajos tradicionales de la palma», mientras que el otro refleja «la esencia de un huerto de palmeras con una casa tradicional». Ambos materiales, ha afirmado, «pretenden plasmar la grandeza de las cosas sencillas del Palmeral y que la ciudadanía pueda tener en sus hogares un recuerdo de este aniversario».

El concejal también ha destacado la intención de la campaña audiovisual: «Con el vídeo lo que intentamos es atraer la atención a nivel local, nacional e internacional, y mostrar una vez más que el Palmeral importa, porque es el símbolo más importante de nuestra ciudad y merece una celebración especial en este 25 aniversario».

La programación conmemorativa comenzará el martes 25 de noviembre con la presentación, a las 19:00 horas en el Hort del Xocolater, del libro de fotografías realizado por la Asociación Fotográfica de Elche. El día 26 se celebrará una degustación de vinos organizada por la Ruta del Vino de Alicante, acompañada de productos del Camp d'Elx, como quesos y dátiles, a las 20:00 horas en el Hort de Pontos.

Para el jueves 27, el Centro de Congresos acogerá a partir de las 17:30 horas la jornada «El Palmeral Activo: Propuestas para un futuro productivo, innovador y rentable», organizada por Elche Piensa, en la que diversos expertos abordarán los retos y oportunidades del Palmeral.

El fin de semana estará dedicado a actividades abiertas al público. El sábado 29, el Hort de Pontos acogerá la Fiesta del Palmeral, organizada por Volem Palmerar y ADR, una jornada pensada para disfrutar de este patrimonio natural y cultural. Finalmente, el domingo 30 tendrá lugar el acto institucional que pondrá el broche final a esta celebración del 25º aniversario.