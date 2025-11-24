Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El pleno de Elche aprueba por unanimidad que el nuevo Pabellón de Deporte Inclusivo lleve el nombre de las gimnastas Sara Marín y María Díez. A.E.

El pabellón inclusivo de Elche llevará el nombre de las gimnastas Sara Marín y María Díez

El Ayuntamiento reconoce la trayectoria de dos deportistas ilicitanas campeonas del mundo en los Trisome Games

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:51

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Alcaldía para que el nuevo Pabellón de Deporte Inclusivo lleve el nombre de las gimnastas ilicitanas Sara Marín y María Díez, en reconocimiento a sus trayectorias deportivas. Ambas alcanzaron el máximo galardón en su disciplina, proclamándose campeonas del mundo en los Trisome Games, en 2018 y 2022, respectivamente.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha puesto en valor la trayectoria de estas «dos extraordinarias gimnastas, dos mujeres que son un orgullo para todos los ilicitanos y dos magníficos ejemplos de todo lo bueno que el deporte promueve y, en este caso particular, en el ámbito de la discapacidad».

Ruz ha explicado que la propuesta se presenta tras retirar la primera denominación planteada, al no reunir el consenso necesario, y después de escuchar diferentes sugerencias procedentes de medios de comunicación, redes sociales, grupos políticos, clubes deportivos y personas interesadas. El objetivo, ha señalado, es «sacar del debate político esta cuestión, huir de la confrontación y hacer que el nombre del pabellón del entorno de l'Aljub sea un espacio de encuentro y consenso».

El alcalde ha subrayado además que «hoy es un buen día para la ciudad y para vosotras; hoy la ciudad ha demostrado que quiere decir al mundo entero que sois unas campeonas, unas valientes, entregadas e implicadas con el deporte y que habéis visibilizado la discapacidad de una manera justa y coherente».

Asimismo, Ruz ha destacado el compromiso del Gobierno municipal con las políticas de inclusión, recordando la creación en esta legislatura de la Concejalía de Discapacidad, la incorporación por primera vez de personas con discapacidad a la plantilla del Ayuntamiento y la relación permanente con las entidades que promueven estos valores.

Por su parte, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha expresado la «satisfacción y la alegría» de que el nuevo pabellón inclusivo lleve el nombre de estas dos deportistas. «Enhorabuena, valientes», ha añadido.

