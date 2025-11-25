La Ruta 091 Elche renueva recorrido y refuerza su espíritu solidario en la edición 2025 La presentación destaca una cita deportiva abierta a familias, con más apoyo social y mayor presencia de asociaciones locales

Rueda de prensa de la Ruta 091 Elche 2025, que este año estrena recorrido y refuerza su fin solidario.

La Carrera Solidaria Ruta 091 Elche 2025, que se celebrará el próximo 7 de diciembre a las 10:00 horas, con salida en el Paseo de la Estación, tendrá este año un cambio de ubicación que marcará una edición 'más familiar, más participativa y más conectada con el Palmeral', según han indicado los organizadores en la rueda de prensa celebrada esta mañana.

El concejal José Antonio Román ha subrayado el carácter integrador del evento, una mezcla de «solidaridad, deporte y entorno familiar». Este año, el recorrido se ha ampliado hasta los 5,6 kilómetros, tras trasladarse la salida desde la plaza de Baix al Paseo de la Estación, un espacio más amplio debido a las instalaciones navideñas ya ubicadas en su localización anterior.

Román ha explicado que el nuevo trazado «abraza por completo el Palmeral de Elche», coincidiendo con el 25 aniversario del reconocimiento del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. «Es un recorrido precioso, donde mostramos nuestros huertos, nuestra ciudad y la belleza de un entorno único», ha añadido. También ha insistido en que se trata de «una carrera para disfrutar», sin presión por marcas y con un claro fin solidario.

El evento ha incluido este año dos modalidades: carrera y caminata, permitiendo la participación de familias completas. «Más de la mitad de la gente la hace andando. Se trata de vivir una mañana deportiva y festiva antes de las grandes comidas navideñas», han señalado desde la organización.

Las ONG beneficiarias: Concienciate y la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Elche

Durante la presentación, las entidades beneficiarias han tomado la palabra. Gorka, representante de Concienciate, ha agradecido a la Policía Nacional su elección y ha animado a la ciudadanía a inscribirse: «Todavía quedan pocas plazas, pero aún se puede participar y compartir una jornada solidaria y de belleza en la ciudad».

Desde la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Elche, su presidenta Mari Carmen ha expresado la emoción de una entidad 'pequeña pero con mucho que aportar'. Ha subrayado la importancia de la visibilidad: «Necesitamos que la gente sepa que aquí en Elche existe una asociación así. Cada ayuda es importantísima».

Momentos de la presentación de la Ruta 091 Elche 2025: representantes municipales, ONG beneficiarias y Policía Nacional detallan el nuevo recorrido y el carácter solidario de la prueba. T.A.

Asimismo, ha agradecido el apoyo de quienes se han inscrito incluso renunciando al puente festivo para participar por la causa. Ambas entidades han anunciado que destinarán los fondos a proyectos sociales y de atención a personas con TEA y daño cerebral adquirido.

Una carrera consolidada y un homenaje especial

El comisario de la Policía Nacional en Elche, Pedro Montore ha explicado que esta es ya la cuarta edición de una prueba plenamente consolidada en la ciudad. Ha recordado que la Ruta 091 nació como iniciativa de la Dirección General de la Policía para acercar su labor a la sociedad y que Elche fue una de las primeras ciudades en sumarse.

En esta ocasión, la organización ha querido rendir homenaje a Norberto Perea, conocido como Norberto Maratón, fallecido recientemente y considerado el gran impulsor de la carrera. «Ha sido el padre de esta prueba, y todas las ediciones llevarán un homenaje merecido en su memoria», ha afirmado el comisario.

Inscripciones y actividades complementarias

La Policía Nacional ha informado de que las inscripciones (límite hasta 1300) deben realizarse únicamente a través de la web Ruta 091, donde ya hay mas de mil inscritos. El precio ha incluido seguro y material básico, destinándose la mayor parte de los beneficios a las ONG.

La jornada ha anunciado también una exposición de medios policiales, entre ellos drones, unidades caninas, TEDAX y participación ciudadana, además de otras sorpresas.