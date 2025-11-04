La Generalitat licita la gestión de la residencia de mayores de Altabix en Elche por 4,6 millones de euros El contrato tendrá una duración inicial de tres años y responde a una demanda del Ayuntamiento ilicitano

Ismael Martinez Elche Martes, 4 de noviembre 2025, 13:39

El pleno del Consell, reunido este martes 4 de noviembre en Alicante, ha aprobado la salida a concurso público de la gestión de la residencia pública de mayores de Altabix, en Elche, por un importe de 4,6 millones de euros. El contrato tendrá una duración de tres años, prorrogables por dos más, según ha anunciado el Ayuntamiento ilicitano.

La licitación forma parte de un paquete autonómico que incluye también los centros de mayores de El Pinar, Villarreal, Benidorm y Massamagrell, con un presupuesto total de 69,4 millones de euros. En el caso de Altabix, se gestionarán 136 plazas (116 de residencia y 20 de centro de día), con un presupuesto un 40 % superior al actual, que era de 2,9 millones.

La teniente de alcalde de Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha celebrado la decisión y ha destacado que «es una muy buena noticia, fruto del trabajo constante que llevamos realizando desde 2023 para resolver la situación del centro, cuyo contrato estaba caducado desde 2022».

Rodil ha recordado además que «en el pleno municipal del pasado mes de octubre se aprobó por unanimidad exigir a la Generalitat la licitación de la residencia, y hoy esa petición se ha hecho realidad».

El gobierno municipal ha mantenido varias reuniones con las familias de los residentes para conocer de primera mano sus necesidades y trasladarlas a la administración autonómica, con el objetivo de garantizar una atención de calidad a las personas mayores del municipio.