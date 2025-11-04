El Museo del Palmeral inicia los talleres de palma blanca con 34 participantes
Los cursos gratuitos de iniciación y perfeccionamiento se desarrollarán hasta abril para preservar esta tradición artesanal ilicitana
Ismael Martinez
Elche
Martes, 4 de noviembre 2025, 12:53
El Museo del Palmeral acoge desde este martes, 4 de noviembre, una nueva edición de los talleres de artesanía de palma blanca 2025-2026. Esta actividad, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, tiene como objetivo mantener viva la tradición y fomentar el aprendizaje del manejo de la palma blanca en un entorno natural.
En total, 34 personas participan en los cursos gratuitos, distribuidas entre los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Ambos talleres suman 276 horas lectivas y se prolongarán hasta el 30 de abril del próximo año.
El curso de iniciación está destinado a quienes desean adentrarse por primera vez en este arte tradicional, sin necesidad de conocimientos previos. Las clases se imparten los martes, miércoles y viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
Por su parte, el taller de perfeccionamiento se dirige a personas que ya han participado en ediciones anteriores y buscan mejorar sus técnicas de trenzado y elaboración artesanal. Este grupo trabaja de martes a viernes, de 16:30 a 19:30 horas.