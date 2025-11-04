Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Museo del Palmeral acoge los talleres que mantienen viva la tradición de la palma blanca. A.E.

El Museo del Palmeral inicia los talleres de palma blanca con 34 participantes

Los cursos gratuitos de iniciación y perfeccionamiento se desarrollarán hasta abril para preservar esta tradición artesanal ilicitana

Ismael Martinez

Elche

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:53

El Museo del Palmeral acoge desde este martes, 4 de noviembre, una nueva edición de los talleres de artesanía de palma blanca 2025-2026. Esta actividad, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, tiene como objetivo mantener viva la tradición y fomentar el aprendizaje del manejo de la palma blanca en un entorno natural.

En total, 34 personas participan en los cursos gratuitos, distribuidas entre los niveles de iniciación y perfeccionamiento. Ambos talleres suman 276 horas lectivas y se prolongarán hasta el 30 de abril del próximo año.

El curso de iniciación está destinado a quienes desean adentrarse por primera vez en este arte tradicional, sin necesidad de conocimientos previos. Las clases se imparten los martes, miércoles y viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

Por su parte, el taller de perfeccionamiento se dirige a personas que ya han participado en ediciones anteriores y buscan mejorar sus técnicas de trenzado y elaboración artesanal. Este grupo trabaja de martes a viernes, de 16:30 a 19:30 horas.

