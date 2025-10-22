Elche pone en marcha un programa para acompañar a las personas mayores y combatir la soledad La iniciativa municipal ofrecerá apoyo emocional y social a vecinos de más de 70 años mediante la colaboración de Cruz Roja

Ismael Martinez Elche Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Infancia, Familia y Mayores, ha puesto en marcha el programa Código NES, un servicio pionero a nivel nacional que ofrece acompañamiento, apoyo emocional y social a personas mayores de más de 70 años empadronadas en Elche que se encuentren en situación de soledad no deseada y no presenten deterioro cognitivo grave. El proyecto será desarrollado por la entidad Cruz Roja.

La edil de Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha señalado que con este servicio «se concreta un proyecto que empezó como un sueño y que ya es una realidad que va a beneficiar a los mayores solos de esta ciudad».

Rodil ha destacado que, en una sociedad cada vez más envejecida, «son muchos los mayores que viven solos y no lo sabemos, por lo que este proyecto puede cambiarles la vida». En este sentido, ha subrayado que el objetivo es trabajar la soledad no deseada de forma proactiva, con intervención directa y no sólo preventiva, complementando los actuales programas de envejecimiento activo.

El servicio incluye acompañamiento dentro y fuera del domicilio, con actividades sociales, apoyo emocional y asistencia tecnológica. Cada participante dispondrá de un itinerario individualizado diseñado según su situación personal, que podrá incluir rutas por su barrio para favorecer la integración social, así como transporte adaptado y sistemas salvaescaleras para eliminar barreras arquitectónicas.

También se prevén actuaciones en el hogar, mediante visitas programadas, atención telefónica, videollamadas y el uso de dispositivos con pantalla y asistente de voz, que permitirán a las personas usuarias mantenerse conectadas y acompañadas incluso cuando no puedan salir de casa.

El alcalde, Pablo Ruz, ha afirmado que el Ayuntamiento «es la administración más cercana y la que mejor puede solucionar los problemas reales de la gente». Según el primer edil, «tenemos el deber de ayudar a los más débiles de la sociedad, y entre ellos a los mayores, quienes nos han legado lo que somos».

Ruz ha añadido que este proyecto «va a contribuir a una sociedad más justa y a una atención adecuada a estas personas», y ha destacado que «esto es política social: acompañar, evitar la soledad no deseada y extender la justicia social verdadera en una ciudad como Elche».

Por su parte, el presidente de Cruz Roja Elche ha expresado «la ilusión de trabajar en este reto para combatir la soledad no deseada». El proyecto cuenta con un equipo especializado formado por un conductor, dos auxiliares, un coordinador, dos técnicos en gerontología y uno en animación sociocultural, además del respaldo del resto de servicios de Cruz Roja.

El servicio se ha adjudicado por 119.000 euros anuales durante dos años, con posibilidad de prorrogarse otros dos. Las personas interesadas pueden solicitar más información en la concejalía de Mayores (calle San Isidro, 10, bajo; teléfono 966 65 82 63) o en la sede de Cruz Roja Elche (965 45 34 49).