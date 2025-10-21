Elche inicia la demolición del bloque 11 de San Antón dentro del plan de regeneración urbana El Ayuntamiento invierte 749.000 euros en el derribo de cuatro edificios y reclama apoyo al Gobierno central

El alcalde Pablo Ruz visita el inicio de las obras de demolición del bloque 11 en San Antón.

Ismael Martinez Elche Martes, 21 de octubre 2025, 11:03

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, ha visitado el inicio de las obras de demolición del bloque 11 del barrio de San Antón, una actuación clave dentro del plan de regeneración urbana del barrio.

El derribo, adjudicado a la empresa Heri Berri S.L. por un importe de 749.000 euros, contempla la eliminación de los bloques 11, 12, 13 y 14, declarados en estado de ruina. En total, se demolerán 284 viviendas y 24 locales, con una ejecución prevista de entre cinco y seis meses.

Ruz ha explicado que «la demolición será progresiva y controlada. Comenzará con la retirada de cableado y continuará con el desmontaje de elementos hasta llegar al derribo completo del edificio».

El alcalde ha anunciado también que en los próximos días se firmará el convenio con el Consell para la construcción del nuevo edificio de 45 viviendas, tras la aprobación del incremento del gasto plurianual destinado a la regeneración urbana en 2,5 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, Ruz ha reclamado la implicación del Gobierno central, asegurando que «la Generalitat Valenciana aporta 2,5 millones de euros, el Ayuntamiento alrededor de 1,3 millones y los vecinos cerca de 2 millones. Es una vergüenza que el Estado esté ausente mientras la Generalitat, el Ayuntamiento y los particulares sí cumplimos. Exigimos que se sumen a este proyecto de justicia social y dignidad para los vecinos de San Antón».

En la misma línea, Aurora Rodil ha denunciado que «la ausencia del Gobierno de España en la regeneración urbana del barrio es injustificable» y ha afirmado que «seguiremos reclamando lo que les corresponde a los ilicitanos que viven aquí y que merecen viviendas dignas».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antón, M. Ángeles López, ha expresado su satisfacción: «Hoy estamos muy contentos porque, después de 12 años, por fin empiezan las nuevas demoliciones. Todos los vecinos lo esperábamos y pedimos que esto no pare, porque aún queda mucha gente viviendo en casas viejas y queremos viviendas dignas. Este barrio humilde y trabajador lo merece».