Comienzan las labores de limpieza de la estructura metálica del Mercado Central Los trabajos, que durarán aproximadamente un mes, se realizan con una técnica sostenible de chorro de vidrio reciclado

Las labores de limpieza del Mercado Central de Elche se realizan con chorro de vidrio reciclado.

Ismael Martinez Elche Viernes, 31 de octubre 2025, 11:58

Las obras de rehabilitación del Mercado Central de Elche continúan avanzando y este viernes han comenzado los trabajos de limpieza de la estructura metálica del edificio y su entorno. La actuación forma parte del proceso global de recuperación del inmueble y está siendo ejecutada por una empresa especializada en este tipo de intervenciones.

Operarios trabajan en la limpieza de la estructura metálica del Mercado Central de Elche. A.E.

La limpieza se realiza mediante una técnica de chorro de vidrio reciclado, un método, según destaca el Ayuntamiento, totalmente inocuo y respetuoso con el medio ambiente que permite eliminar residuos y óxidos sin dañar la estructura original ni afectar al entorno urbano. Con este procedimiento se busca garantizar la conservación del edificio manteniendo su valor histórico y arquitectónico.

Para minimizar el impacto de los trabajos, la empresa responsable ha adoptado medidas específicas para reducir la emisión de polvo y ruido en las viviendas colindantes. La actuación tendrá una duración aproximada de un mes, y durante este periodo no será necesario que los vecinos adopten medidas especiales, ya que la intervención se realiza bajo estrictos criterios de seguridad y control ambiental.