El Ayuntamiento de Elche recupera su sede electrónica tras el ciberataque Los trabajos continúan con el formateo de miles de ordenadores y el reestablecimiento de los servicios internos

El Ayuntamiento de Elche avanza en su recuperación tras el ciberataque que sufrió a finales de agosto. Ha sido este viernes, «antes de lo previsto» según el concejal Claudio Guilabert, cuando la sede electrónica y el TAO han quedado restablecidas y ya ofrecen servicio.

Tras lograr reactivar estos servicios, los informáticos municipales trabajan de forma prioritaria en el formateo de más de 1.800 ordenadores del Ayuntamiento de Elche, con un meticuloso protocolo.

«Primero recuperamos la información de cada dispositivo, luego procedemos al planchado de los ordenadores y, por último, habilitamos todas las aplicaciones», ha detallado el edil de Innovación.

De este modo, el formateo de los ordenadores permite al Ayuntamiento «continuar montando partes de la infraestructura de los servicios internos».

Asimismo, los técnicos también han logrado recuperar una de las copias de seguridad mientras continúan los trabajos para conseguir el mismo objetivo en otras de ellas.

La recuperación global, un proceso «complejo»

Tras el ciberataque, el Ayuntamiento parte «de cero» en su recuperación. Pese a la activación de la sede electrónica, los sistemas «todavía no están al completo», ha detallado también la subdirectora de la Oficina de Protección de Datos y coordinadora del área de Innovación, María Asunción Brotons.

«No hemos terminado el proceso de cargas de datos ni de reactivar todos los servicios, pero ahora cualquier ciudadano puede acceder a la sede y presentar documentación. Es un proceso lento, pero necesario», ha indicado.

En este sentido, el comisario de Policía Local y responsable de la seguridad del Ayuntamiento, José Fernández Villafranca, destaca que «el proceso de recuperación es complejo y estamos logrando resultados que no se han alcanzado en otras administraciones».

Además, el Consistorio está «adoptando todas las medidas de seguridad conforme a la ley al Esquema Nacional de Seguridad para que Elche no vuelva a tener un problema de esta naturaleza».