Dos vuelos cancelados en Alicante por el cierre del aeropuerto de Copenhague al detectar varios drones

Óscar Bartual Bardisa y EP Alicante | Madrid Martes, 23 de septiembre 2025, 11:34 | Actualizado 11:53h. Comenta Compartir

Nueva jornada de tensión en el norte de Europa. Este lunes por la tarde el aeropuerto de Copenhague se veía obligado a cerrar al público las instalaciones al detectar varios drones en su espacio aéreo. La decisión del aeródromo, el más grande de Dinamarca, provocó una oleada de retrasos y cancelaciones, afectando a 20.000 pasajeros, entre ellos a los que se dirigían o provenían de Alicante.

La decisión de las autoridades danesas de cerrar el aeródromo desde las 20 horas hasta pasada la medianoche ha obligado a Norwegian a cancelar uno de sus vuelos con destino a Alicante, y por tanto la posterior salida programada a primera hora de este lunes con destino al aeropuerto de Kastrup, en la capital danesa.

Der er fortsat uidentificerede droner omkring Københavns Lufthavn. Derfor kan ingen fly lette og lande. Ankommende fly er omdirigeret til andre lufthavne og afgående fly er forsinket eller aflyst. Passagerer bedes orientere sig på https://t.co/6qVPAWJTAj eller hos flyselskaberne. https://t.co/cXMZo2xY6E — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 22, 2025

Así, según ha podido confirmar TodoAlicante, el vuelo cancelado de Norwegian con llegada prevista al aeropuerto de Alicante-Elche a las 23.55 de este lunes se suspendió debido al cese de las operaciones por la presencia de drones no identificados en el espacio aéreo danés. Una situación que ha obligado a la aerolínea noruega a cancelar también la salida prevista este martes a las siete de la mañana desde Alicante a Copenhague.

El inciente causó gran revuelo y por la tarde de este lunes desde el propio aeropuerto comunicaron la presencia de «drones no identificados en los alrededores del aeropuerto» y aseguraron que en esta situación «ningún vuelo puede despegar ni aterrizar».

Las autoridades aeroportuarias informaron que todos los vuelos de llegada se tuvieron que desviar a otros aeropuertos, mientras que los de salida «se han retrasado o cancelado». Ha sido a primera hora de esta mañana cuando el propio aeropuerto ha comunicado por sus canales oficiales la reanudación de las operaciones, aunque avisaban de que «habrá retrasos y cancelaciones», al tiempo que piden a los pasajeros que consulten con su aerolínea el estado de los vuelos.

La de Copenhague es la única de las cancelaciones previstas para este martes, en el que el aeropuerto de Alicante-Elche ya ha recuperado prácticamente la normalidad tras el ciberataque que ha afectado a varios aeropuertos europeos este fin de semana. Desde la gestora aeroportuaria Aena confirman que tienen programados para este 23 de septiembre casi 390 vuelos entre salidas y llegadas.

Københavns Lufthavn åbner igen efter at have været lukket pga. droneaktivitet. Der vil dog være forsinkelser og aflyste afgange. Passagerer bedes holde sig orienteret hos deres flyselskab. — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 22, 2025

No es el primer vuelo afectado desde Alicante por las tensiones internacionales. Hace unos meses un vuelo con destino Polonia se tuvo que desviar de aeropuerto debido a interferencias en el GPS. Las autoridades polacas apuntaron directamente a Rusia como el causante.

Reacciones del Gobierno danés

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha condenado en una declaración institucional la presencia de drones en las inmediaciones del aeropuerto de Copenhague y ha asegurado que este incidente «es el ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha». La primera ministra ha recordado la primera valoración de la Policía, que ha atribuido el incidente a «un operador capaz», a «un actor que tiene herramientas que mostrar», y ha confirmado que Dinamarca está ya en contacto con otro socios internacionales.

Frederiksen, no obstante, sí ha vinculado este caso con las recientes violaciones del espacio aéreo en el este de Europa y el ciberataque que afectó el fin de semana a varios aeropuertos europeos. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha culpado directamente a Rusia de lo ocurrido en Copenhague.

Jens Jespersen, inspector de la Policía de Copenhague, ha recalcado que no hay indicios que apunten a que el objetivo fuera causar daños a la población o generar situaciones de peligro, al tiempo que ha manifestado que las autoridades identificaron «varios drones grandes» volando en patrones determinados sobre el aeropuerto de la capital después de llegar desde varias direcciones.