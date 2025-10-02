Pedrosa, Hector Fort, Iturbe y Rafa Mir ponen voz a la nueva era del Elche CF El club presenta a sus 12 incorporaciones en el Martínez Valero ante cerca de 500 aficionados y con la presencia de Joaquín Buitrago y Pedro Schinocca

Los nuevos jugadores del Elche, durante la presentación oficial ante la afición en el Martínez Valero.

El Martínez Valero vivió este miércoles una tarde especial con la presentación de los 12 fichajes franjiverdes, en un acto que reunió a cerca de 500 aficionados franjiverdes y que contó con la presencia del presidente del club, Joaquín Buitrago, y del director general, Pedro Schinocca.

Sobre el césped desfilaron Leo Petrot, Alejandro Iturbe, Álvaro Rodríguez, Martim Neto, Víctor Chust, Fede Redondo, Rafa Mir, André Da Silva, Iñaki Peña, Grady Diangana, Adrià Pedrosa y Héctor Fort, las nuevas caras de un proyecto que ha arrancado la temporada invicto.

Un arranque sólido

El lateral Adrià Pedrosa valoró el buen inicio de campaña, con siete jornadas sin derrota: «Yo soy de los nuevos, pero se ve a la gente trabajando desde el año pasado, el bloque ya está hecho. Muchos jugadores ya se conocen y yo me tengo que adaptar un poco más, pero no está siendo suerte, lo estamos demostrando», señaló

El defensa insistió en mantener la calma y el trabajo día a día: «Ni yo ni nadie piensa en dónde está el techo. Hay que ir partido a partido porque aún podemos mejorar. Lo importante es estar juntos y la confianza que tenemos ahora es muy buena».

Hector Fort, convencido desde el primer momento

Por su parte, el joven Héctor Fort reconoció que tuvo clara su decisión desde el principio: «Ya tenía clara la decisión desde el primer momento. Todo se arregló y estoy muy contento. El grupo, el staff y la afición me han sorprendido para bien», explicó.

El defensa subrayó que su llegada se debe a la conexión con el cuerpo técnico y el estilo de juego: «Tanto el míster como mis ideas e intenciones han coincidido. El sistema se adapta a lo que estoy acostumbrado y el proyecto promete con todos los fichajes que se han hecho».

Iturbe, feliz con el proyecto

El guardameta Alejandro Iturbe destacó la confianza recibida desde el primer día: «Desde que me lo pusieron sobre la mesa no tuve dudas en venir. Es un proyecto muy bueno y estoy muy contento. Han superado con creces mis expectativas», afirmó.

Además, valoró la competencia en la portería: «Somos tres ahí y eso es muy bueno para el equipo. Toca seguir trabajando para que lleguen las oportunidades». Sobre el ambiente, subrayó: «Lo que más me llama la atención es cómo la gente viene cada fin de semana y el ambiente que se respira en el estadio».

Rafa Mir, la incorporación que más expectativas genera

El delantero Rafa Mir es uno de los grandes nombres de este inicio liguero, con tres goles en siete partidos: «Estoy muy contento de cómo ha sido este inicio. Es una buena línea de trabajo para seguir y todo llegará», apuntó.

Sobre el futuro del equipo, pidió prudencia: «No tenemos que ponernos techos. Hay que seguir trabajando día a día, disfrutando del proceso. Al final las notas son en verano, pero llevamos una buena línea».

También quiso tener un guiño a la afición: «Sabía que aquí la afición vive mucho el fútbol y en Primera aún más. Que sigan con nosotros porque van a ser muy importantes, sobre todo en los partidos de casa».